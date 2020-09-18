Баттон: Нечестно сравнивать Мика с Михаэлем
Бывший соперник Михаэля Шумахера призвал не сравнивать с семикратным чемпионом его сына
Мик Шумахер возглавляет турнирную таблицу Формулы 2 и считается главным кандидатом на попадание в Формулу 1 в следующем сезоне. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера входит в программу развития пилотов Ferrari и, по слухам, получит место в Alfa Romeo.
Шумахер-младший проводит в Ф2 второй сезон, и несмотря на лидерство в чемпионате, за полтора года он одержал лишь две победы. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что фамилия отца постоянно будет давить на Мика в ходе карьеры.
«Ему очень тяжело, – сказал Баттон в эфире Sky Sports. – Люди всегда будут сравнивать его с Михаэлем, а это совершенно нечестно. Он другой человек, сильно отличается от Михаэля. Он выглядит очень приятным пареньком. Кажется, у него отличная рабочая этика, как и у Михаэля.
Он добился прогресса в последнюю пару лет и заслуживает места в Ф1. А потом уже посмотрим, как он справляется с давлением».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Мик Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин