Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022 Следующая / Технический анализ: как выбор прижима решил судьбу этапа в Джидде
Формула 1 Новости

Баттон не понял, зачем Норрис подписал такой длинный контракт

Экс-пилот Ф1 не знает ни одного гонщика, кто сделал бы подобное

Автор:
, редактор
Баттон не понял, зачем Норрис подписал такой длинный контракт
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

9 февраля, еще до начала первых предсезонных тестов нового сезона Формулы 1, McLaren и Ландо Норрис объявили о продлении сотрудничества вплоть до 2025 года.

Читайте также:

Команда закончила 2021-й на хорошей ноте, и поэтому такой соглашение между двумя довольными друг другом сторонами казалось довольно логичным шагом. Однако смена регламента сыграла с британским коллективом злую шутку, и пока что MCL36 выглядит хуже своей предшественницы. 

На этом фоне некоторые эксперты начали задаваться вопросом: стоило ли Норрису так спешить и продлять контракт задолго до понимания, какой окажется форма McLaren в условиях новых технических требований. Одним из таких специалистов оказался и чемпион Ф1 Дженсон Баттон. 

«Меня удивило, что Ландо подписал такой длинный контракт, потому что он только начинает набираться опыта и скорости, – сказал Баттон в интервью Sky Sports. – Мы все хотим постоянства, но ты никогда не знаешь, что будет через 2-3 года. Я не знаю ни одного гонщика в этом чемпионате, кто бы подписал соглашение на более чем два года. Поэтому я не понимаю, почему он выбрал такой длинный контракт: ведь потом тебя захотят получить другие команды».

Читайте также:
 
Поделились
Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022
Предыдущая новость

Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022
Следующая новость

Технический анализ: как выбор прижима решил судьбу этапа в Джидде

Технический анализ: как выбор прижима решил судьбу этапа в Джидде
Больше от
Александра Шубина
Официально: Марк Маркес пропустит этап MotoGP в Аргентине
MotoGP

Официально: Марк Маркес пропустит этап MotoGP в Аргентине

Гасли: Я умирал в машине из-за сильнейших болей в животе Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гасли: Я умирал в машине из-за сильнейших болей в животе

Сайнс: Чувствовал машину лучше, чем в Бахрейне Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Сайнс: Чувствовал машину лучше, чем в Бахрейне

Дженсон Баттон Больше от
Дженсон Баттон
Росберг увел у Баттона гонщицу Extreme E
Extreme E

Росберг увел у Баттона гонщицу Extreme E

Росберг назвал главную слабость Боттаса
Формула 1

Росберг назвал главную слабость Боттаса

Баттон пообещал больше работать в интересах Williams
Формула 1

Баттон пообещал больше работать в интересах Williams

McLaren Больше от
McLaren
Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Зайдль: Проблемы с тормозами застопорили прогресс в других областях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Зайдль: Проблемы с тормозами застопорили прогресс в других областях

Самое важное:

Вольф: Никто не заставлял пилотов гоняться в Джидде
Формула 1 Формула 1

Вольф: Никто не заставлял пилотов гоняться в Джидде

Технический анализ: как выбор прижима решил судьбу этапа в Джидде
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как выбор прижима решил судьбу этапа в Джидде

Баттон не понял, зачем Норрис подписал такой длинный контракт
Формула 1 Формула 1

Баттон не понял, зачем Норрис подписал такой длинный контракт

Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер рассказал об ожиданиях от сезона-2022

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.