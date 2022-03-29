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9 февраля, еще до начала первых предсезонных тестов нового сезона Формулы 1, McLaren и Ландо Норрис объявили о продлении сотрудничества вплоть до 2025 года.

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Команда закончила 2021-й на хорошей ноте, и поэтому такой соглашение между двумя довольными друг другом сторонами казалось довольно логичным шагом. Однако смена регламента сыграла с британским коллективом злую шутку, и пока что MCL36 выглядит хуже своей предшественницы.

На этом фоне некоторые эксперты начали задаваться вопросом: стоило ли Норрису так спешить и продлять контракт задолго до понимания, какой окажется форма McLaren в условиях новых технических требований. Одним из таких специалистов оказался и чемпион Ф1 Дженсон Баттон.

«Меня удивило, что Ландо подписал такой длинный контракт, потому что он только начинает набираться опыта и скорости, – сказал Баттон в интервью Sky Sports. – Мы все хотим постоянства, но ты никогда не знаешь, что будет через 2-3 года. Я не знаю ни одного гонщика в этом чемпионате, кто бы подписал соглашение на более чем два года. Поэтому я не понимаю, почему он выбрал такой длинный контракт: ведь потом тебя захотят получить другие команды».