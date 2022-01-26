Баттон назвал причину для возвращения Хэмилтона в Ф1

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Чемпион Формулы 1 2009 года, бывший напарник Льюиса Хэмилтона по команде McLaren, а ныне комментатор телеканала Sky F1 Дженсон Баттон остается последним, кто взял интервью у Хэмилтона. Баттон задал пилоту Mercedes несколько вопросов сразу после финиша Гран При Абу-Даби, после чего Хэмилтон удалился и до сих пор больше не общался с прессой.

Среди прочего Баттон тогда спросил Хэмилтона о планах на следующий сезон, на что гонщик Mercedes ответил «посмотрим», что многими было интерпретировано как возможность для Льюиса завершить карьеру.

Баттон стал гостем утреннего шоу на британском телевидение, где его, конечно, спросили про Хэмилтона.

«Так, где там мой телефон?, – пошутил Баттон, когда его спросили, когда последний раз они с Хэмилтоном созванивались или списывались. – Если серьезно, был только один тип, кто успел взять интервью у Хэмилтона сразу после финиша [Баттон тут говорит о самом себе]. Но его показали по всему миру, а никаких дополнительных сведений у меня нет.

Но я правда верю, что он выйдет на старт, я надеюсь на это. Он стоит на пороге завоевания восьмого титула, что позволит ему стать самым успешным гонщиков в истории. Конечно, он хочет этого.

Конец сезона получился спорным, но я бы хотел, чтобы вы посмотрели на весь год. Это было прекрасно, что два отличных пилота сражались каждый уик-энд. Теперь все ждут нового сезона, новых машин, созданных по новым правилам и того, как они будут прогрессировать от гонки к гонке».