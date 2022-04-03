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Формула 1 Новости

Баттон нашел оправдание слабой форме Williams

По словам советника команды, Williams все еще находится в стадии реформирования, и сейчас не время гнаться только за результатами

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Баттон нашел оправдание слабой форме Williams
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В прошлом сезоне команда Williams заняла восьмую строчку в Кубке конструкторов, поднявшись с последнего места. Многие поклонники восприняли это как начало возвращения на верх и ожидали от инженеров Williams, что они смогут воспользоваться сменой технического регламента и создадут машину 2022 года, достойную легендарного имени.

Однако две первые гонки 2022 года показали, что, напротив, Haas и Alfa Romeo смоги опередить Williams, и теперь команда вновь вынуждена вести борьбу за предпосление места. Несмотря на это чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон, который ныне занимает должность советника в Williams, не увидел в таких результатах поводов для беспокойства.

«Для Williams этот год будет посвящен работе на будущее, – сказал Баттон в интервью британскому изданию Metro. – Теперь у нас есть достаточное финансирование, что само по себе замечательно. Но на все нужно время. К счастью, в команде прекрасно понимают, что именно им нужно делать.

Конечно, этот год давал шансы всем, так как в чемпионате полностью изменился регламент. Но все же после всех проблем Williams понадобится еще пару лет, чтобы вновь стать сильными и начать сражаться за победы. Но как минимум мы на верной дороге, что уже важно».

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