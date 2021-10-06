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Баттон нашел Боттасу повод для утешения

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Бывший чемпион мира напомнил Валттери Боттасу, что у того впервые подписан многолетний контракт

Баттон нашел Боттасу повод для утешения

Переход Валттери Боттаса из Mercedes в Alfa Romeo в следующем году большинством был воспринят как ранняя, но все же почетная отставка из топ-команды, которая предпочла финну молодого Джорджа Расселла. С этой точкой зрения согласился и чемпион 2009 года Дженсон Баттон, который, однако, напомнил, что в Mercedes Боттас все годы находился в неопределенном положении, каждый раз до середины сезона не зная, продлят ли с ним контракт.

«Конечно, это неприятно, перейти из топ-команды в далеко не самую топовую, – сказал Баттон в интервью изданию Luxary London. – Но в конце концов впервые в его карьере в Формуле 1 у него есть многолетний контракт. И все равно, такое трудно разжевать и проглотить. Что же, придется ему теперь чуть опустить нос и заняться постройкой команды вокруг себя, надеясь, что они найдут средства, чтобы прогрессировать».

У Баттона также спросили совета для Джорджа Расселла.

«Мне нечего ему посоветовать. У него есть и талант, и трудолюбие, то есть все, что нужно для успеха. Так что пусть просто остается собой», – заявил бывший пилот Brown GP.

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