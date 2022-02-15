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Хотя новый регламент и перемешает расстановку сил в Формуле 1, большинство экспертов и болельщиков сходятся в том, что Mercedes и Red Bull едва ли выпадут из группы лидеров, а потому сценарий с новым сражением Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за титул более чем вероятен.

При этом чем ближе старт сезона, тем меньше сомнений, что сэр Льюис выйдет на старт нового чемпионата после двухмесячной самоизоляции от СМИ и социальных сетей.

Как рассказал его бывший напарник Дженсон Баттон, в действительности такой перерыв очень поможет гонщику и сделает его еще сильнее.

«Мне кажется, Льюису было полезно провести какое-то время вне спорта, – объяснил британец в эфире Sky Sports. – Это дает возможность расслабиться и перезарядить батарейки, что крайне важно для любого спортсмена. И неважно, выиграл ты титул проиграл на последнем этапе».

Баттон добавил: «Льюис остается одним из сильнейших пилотов в истории спорта – при этом спорит с тем, кто также является одним из лучших. За всю историю Формулы 1 подобные поединки случались нечасто. Полагаю, в 2022 году нас ждет продолжение их дуэли».

Любопытно, что при сравнении двух соперников чемпион мира 2009 года поставил голландца выше по природному таланту: «Я говорил об этом с самого начала. Макс всегда был силен, но сейчас все зависит от того, сумеет ли он развить свои способности. Лично для меня он всегда был самым быстрым и одаренным. Но вопрос в том, сможет ли он, используя талант как базис, стать всесторонне совершенным гонщиком, как это уже сделал Льюис».

Дженсон добавил, что после первого титула для Ферстаппена будет еще важнее удачно провести сезон 2022 года.

«Любой гонщик всегда скажет вам, что расслаблен и не испытывает прессинга, – объяснил 42-летний Баттон. – Часто можно услышать: "Если я не выиграю титул в этот раз, не страшно –смогу попробовать вновь в следующем году". В действительности, конечно, вы должны стремиться к победе в каждой гонке, в каждом чемпионате.

Но Макс и впрямь может чувствовать себя чуть спокойнее: у него уже есть титул. Однако он явно хочет стать сильнейшим вновь, чтобы этим сказать всем: "Видите, дело было вовсе не в Маси"».