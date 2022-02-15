Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Марко: В Honda нашли потерянную мощность Следующая / Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года
Формула 1 Новости

Баттон: Макс талантливее от природы, но пока не вышел на уровень Льюиса

Чемпион мира 2009 года сравнил двух главных фаворитов предстоящего сезона Ф1

Баттон: Макс талантливее от природы, но пока не вышел на уровень Льюиса
Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Хотя новый регламент и перемешает расстановку сил в Формуле 1, большинство экспертов и болельщиков сходятся в том, что Mercedes и Red Bull едва ли выпадут из группы лидеров, а потому сценарий с новым сражением Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за титул более чем вероятен. 

При этом чем ближе старт сезона, тем меньше сомнений, что сэр Льюис выйдет на старт нового чемпионата после двухмесячной самоизоляции от СМИ и социальных сетей.

Как рассказал его бывший напарник Дженсон Баттон, в действительности такой перерыв очень поможет гонщику и сделает его еще сильнее. 

«Мне кажется, Льюису было полезно провести какое-то время вне спорта, – объяснил британец в эфире Sky Sports. – Это дает возможность расслабиться и перезарядить батарейки, что крайне важно для любого спортсмена. И неважно, выиграл ты титул проиграл на последнем этапе». 

Баттон добавил: «Льюис остается одним из сильнейших пилотов в истории спорта – при этом спорит с тем, кто также является одним из лучших. За всю историю Формулы 1 подобные поединки случались нечасто. Полагаю, в 2022 году нас ждет продолжение их дуэли».

Читайте также:

Любопытно, что при сравнении двух соперников чемпион мира 2009 года поставил голландца выше по природному таланту: «Я говорил об этом с самого начала. Макс всегда был силен, но сейчас все зависит от того, сумеет ли он развить свои способности. Лично для меня он всегда был самым быстрым и одаренным. Но вопрос в том, сможет ли он, используя талант как базис, стать всесторонне совершенным гонщиком, как это уже сделал Льюис». 

Дженсон добавил, что после первого титула для Ферстаппена будет еще важнее удачно провести сезон 2022 года. 

«Любой гонщик всегда скажет вам, что расслаблен и не испытывает прессинга, – объяснил 42-летний Баттон. – Часто можно услышать: "Если я не выиграю титул в этот раз, не страшно –смогу попробовать вновь в следующем году". В действительности, конечно, вы должны стремиться к победе в каждой гонке, в каждом чемпионате. 

Но Макс и впрямь может чувствовать себя чуть спокойнее: у него уже есть титул. Однако он явно хочет стать сильнейшим вновь, чтобы этим сказать всем: "Видите, дело было вовсе не в Маси"». 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Марко: В Honda нашли потерянную мощность
Предыдущая новость

Марко: В Honda нашли потерянную мощность
Следующая новость

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года
Загрузить комментарии
Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Mercedes показала Хэмилтона в форме 2022 года. Но со спины
Формула 1

Mercedes показала Хэмилтона в форме 2022 года. Но со спины

Гадание по инстаграму: Глава Ф1 увидел признаки возвращения Хэма
Формула 1

Гадание по инстаграму: Глава Ф1 увидел признаки возвращения Хэма

Норрис: Мы регулярно общаемся с Льюисом, он вернется
Формула 1

Норрис: Мы регулярно общаемся с Льюисом, он вернется

Самое важное:

Фото: как выглядит новая расцветка Williams
Формула 1 Формула 1

Фото: как выглядит новая расцветка Williams

Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая
Формула 1 Формула 1

Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая

Галерея: Шпионские снимки Alfa Romeo 2022 года
Формула 1 Формула 1

Галерея: Шпионские снимки Alfa Romeo 2022 года

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.