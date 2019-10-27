Баттон: Хэмилтона удерживает в Ф1 желание побить рекорды Шумахера

В Мексике Льюис Хэмилтон может в шестой раз завоевать чемпионский титул, если заработает на 14 очков больше Валттери Боттаса.

Более того, если нынешний расклад сил сохранится в Ф1 и в будущем году, то британец сравняется по числу выигранных сезонов с самым успешным пилотом в истории Михаэлем Шумахером. По мнению Дженсона Баттона, который выступал с Льюисом в составе McLaren и тогда переиграл напарника по очкам, столь значительные успехи Хэмилтона имеют очень понятную мотивацию, подпитанную скоростью Mercedes,

«Он всегда хотел побить тот рекорд, – сказал Баттон в интервью Evening Standart на мероприятии, посвященном десятилетию его собственного титула 2009 года. – Когда ты управляешь машиной, которая постоянно позволяет выигрывать, никто не станет отступать. Если бы мне сейчас пообещали победоносную машину, я бы молниеносно вернулся в Формулу 1.

А вот если бы Льюис в какой-то момент по ходу карьеры оказался бы за рулем автомобиля, способного пороться только в середине пелотона, то, думаю, в конце года он бы уже покинул чемпионат.

Теперь он спокоен, и я думаю, он действительно верит, что способен побить новые рекорды. Он всегда был быстрым, но прежде допускал несколько неаккуратное поведение на трассе, упускал что-то и не демонстрировал своего лучшего уровня. Теперь это в прошлом».

Сейчас в активе у Хэмилтона 82 выигранных Гран При. До рекорда Шумахера осталось девять.