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Формула 1 Новости

Баттон: Хэмилтон наивно строил команду вокруг себя

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Дженсон рассказал, как Расселлу вести себя с Льюисом

Баттон: Хэмилтон наивно строил команду вокруг себя

В следующем году у Льюиса Хэмилтона будет новый напарник по Mercedes. В команду перейдет Джордж Расселл из Williams. И многие считают, что новичок сразу останется на вторых ролях в команде, которая построена вокруг Льюиса.

Дженсон Баттон переходил в McLaren в 2010 году, когда Хэмилтон уже провел там три года и взял чемпионский титул, но ему удалось добиться равного статуса. Правда, по словам Баттона, произошло это благодаря ошибке Льюиса в работе с командой:

«Первое, что я сказал, войдя в дверь: "Это команда Льюиса или мы будем равны?". Мне сказали, что мы будем равны, и я просто спросил, где поставить подпись.

Льюису казалось странным, что я пришел в его команду и получил равный статус. Он очень прямой на трассе, а в том, что касается построения команды вокруг себя – очень наивен. 

Надо убедиться, что в команде тебя окружают хорошие люди. Быть командным игроком, сводить парней на ужин. Все эти мелочи важны. Люди должны думать, что небезразличны тебе. Льюис в начале этого не делал, считал, что он быстр и этого достаточно. Теперь то он на все руки мастер и у Джорджа ситуация будет совсем другой. Ему надо быть собой и не переживать о том, что делает Льюис».

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