Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
29 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Поделились
Комментарии
Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Автор:
, Редактор Ф1

Бывший напарник считает, что Льюису не достает борьбы внутри команды

На этой неделе Льюис Хэмилтон может стать семикратным чемпионом Формулы 1 и повторить рекорд Михаэля Шумахера. Чемпион 2009 года и бывший напарник Хэмилтона Дженсон Баттон считает, что этих пилотов трудно сравнить между собой.

Баттон также надеется на появление у Хэмилтона сильного напарника, который подарит Ф1 интригу.

«Сложно сравнивать рекорды, – сказал Баттон. – Все мы любим цифры и любим их превосходить, но сравнивать их сложно.

Можно лишь сказать, что он делает работу лучшим образом из возможных и команда работает просто фантастически. Они непобедимы в гибридную эру, а Льюис выиграл с ними все сезоны, кроме одного. И я не думаю, что ситуация изменится, пока он не завершит карьеру или не получит напарника, который может с ним бороться. 

Будь у Льюиса напарник вроде Ферстаппена, он и сам стал бы другим пилотом. Льюису нужен вызов, иначе он делает одно и то же и продолжает побеждать. Ему нужно, чтобы кто-то в Mercedes бросал ему вызов. Но команду тут не в чем винить, им легче работать, когда один пилот явно быстрее другого».

Кандидатами на замену Валттери Боттаса в Mercedes считаются воспитанники команды Джордж Расселл и Эстебан Окон. Но по мнению Баттона, они к борьбе с Хэмилтоном пока не готовы:

«Не думаю, что Джордж готов бороться с Льюисом, на это мало кто способен. Макс, Шарль и Дэн Риккардо – вот кто готов. Я бы хотел увидеть дуэль Льюиса с Дэном, мне кажется, Дэн бы сильно бил Льюиса психологически. Он был быстр, но расслаблен, смеялся бы надо всем. Большинству пилотов было бы тяжело с ним».

Читайте также:

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Предыдущая новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон , Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

Самое важное:

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Самое читаемое

1
Формула 1

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

2
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

3
Формула 1

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

4
Формула 1

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

5
Формула 1

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Самое важное:

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
Формула 1

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Формула 1

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.