Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

На этой неделе Льюис Хэмилтон может стать семикратным чемпионом Формулы 1 и повторить рекорд Михаэля Шумахера. Чемпион 2009 года и бывший напарник Хэмилтона Дженсон Баттон считает, что этих пилотов трудно сравнить между собой.

Баттон также надеется на появление у Хэмилтона сильного напарника, который подарит Ф1 интригу.

«Сложно сравнивать рекорды, – сказал Баттон. – Все мы любим цифры и любим их превосходить, но сравнивать их сложно.

Можно лишь сказать, что он делает работу лучшим образом из возможных и команда работает просто фантастически. Они непобедимы в гибридную эру, а Льюис выиграл с ними все сезоны, кроме одного. И я не думаю, что ситуация изменится, пока он не завершит карьеру или не получит напарника, который может с ним бороться.

Будь у Льюиса напарник вроде Ферстаппена, он и сам стал бы другим пилотом. Льюису нужен вызов, иначе он делает одно и то же и продолжает побеждать. Ему нужно, чтобы кто-то в Mercedes бросал ему вызов. Но команду тут не в чем винить, им легче работать, когда один пилот явно быстрее другого».

Кандидатами на замену Валттери Боттаса в Mercedes считаются воспитанники команды Джордж Расселл и Эстебан Окон. Но по мнению Баттона, они к борьбе с Хэмилтоном пока не готовы:

«Не думаю, что Джордж готов бороться с Льюисом, на это мало кто способен. Макс, Шарль и Дэн Риккардо – вот кто готов. Я бы хотел увидеть дуэль Льюиса с Дэном, мне кажется, Дэн бы сильно бил Льюиса психологически. Он был быстр, но расслаблен, смеялся бы надо всем. Большинству пилотов было бы тяжело с ним».