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Формула 1 / Новость

Баттон и Монтойя присоединились к виртуальному «Ле-Ману»

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Баттон и Монтойя присоединились к виртуальному «Ле-Ману»
Автор:
, редактор
28 мая 2020 г., 17:25

Компанию пилотов Ф1 пополнили бывший чемпион мира и звезду 2000-х годов

Виртуальная гонка «24 часа Ле-Мана» продолжает объявлять имена своих участников. На этот раз к ним присоединились чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон и экс-пилот Ф1 Хуан-Пабло Монтойя. 

Монтойя будет выступать за команду Penske в классе LMP2 вместе с экс-чемпионом IndyCar Симоном Пажено, а также Дэйном Кэмероном и Рикки Тейлором. Баттон поедет в том же классе за Team Rocket в компании с Алексом Банкомбом, Яном ван дер Хейде и Мэттом Ричардсом. 

Виртуальные «24 часа Ле-Мана» проводятся организаторами настоящего марафона из Западного автомобильного клуба, чемпионатом мира WEC и Motorsport Games. Гонка пройдет 13-14 июня, когда должен был пройти настоящий заезд в Ле-Мане. Его из-за эпидемии перенесли на сентябрь.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон В Магазин , Хуан-Пабло Монтойя
Автор Иван Матушкин

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