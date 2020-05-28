Баттон и Монтойя присоединились к виртуальному «Ле-Ману»
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Компанию пилотов Ф1 пополнили бывший чемпион мира и звезду 2000-х годов
Виртуальная гонка «24 часа Ле-Мана» продолжает объявлять имена своих участников. На этот раз к ним присоединились чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон и экс-пилот Ф1 Хуан-Пабло Монтойя.
Монтойя будет выступать за команду Penske в классе LMP2 вместе с экс-чемпионом IndyCar Симоном Пажено, а также Дэйном Кэмероном и Рикки Тейлором. Баттон поедет в том же классе за Team Rocket в компании с Алексом Банкомбом, Яном ван дер Хейде и Мэттом Ричардсом.
Виртуальные «24 часа Ле-Мана» проводятся организаторами настоящего марафона из Западного автомобильного клуба, чемпионатом мира WEC и Motorsport Games. Гонка пройдет 13-14 июня, когда должен был пройти настоящий заезд в Ле-Мане. Его из-за эпидемии перенесли на сентябрь.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин , Хуан-Пабло Монтойя
|Автор
|Иван Матушкин
Баттон и Монтойя присоединились к виртуальному «Ле-Ману»
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