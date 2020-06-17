Баттон и Бриаторе поспорили из-за Алонсо

Возможность возвращения Фернандо Алонсо в Формулу 1 регулярно обсуждается чуть ли не с момента прекращения испанцем выступлений в чемпионате мира в 2018 году. В очередной раз тема стала популярной, когда стало ясно, что Даниэль Риккардо покинет команду Renault в конце этого сезона.

Некоторые наблюдатели допускали, что французский коллектив одновременно объявит о расставании с австралийцем и контракте с испанцем. Эти ожидания не сбылись – однако слухи о переговорах Renault и Алонсо продолжают циркулировать. А авторитетные в мире Ф1 люди продолжают их комментировать.

На днях своим взглядом на ситуацию в эфире британского телеканала Sky Sports поделился экс-чемпион Ф1 Дженсон Баттон: «Если бы Renault была недалеко от лидеров, если бы Фернандо мог рассчитывать на подиумы и на борьбу за победы в ближайшие два года – думаю, он вернулся бы, если б ему сделали предложение. Но в реальности, мне кажется, процесс возвращения в лидеры затянется. Думаю, команде надо еще минимум четыре сезона. А Фернандо вряд ли готов к столь длинной истории.

Так что, я не уверен, что Renault для него – такой уж хороший выбор. Одно дело – присоединиться к топ-команде. Думаю, Фернандо не отказался бы. Да, ему 38 лет – но он по-прежнему быстр. Однако тратить еще три-четыре года, чтобы выстроить команду заново вокруг себя – да еще и с непредсказуемым результатом… Мне кажется, это для Фернандо не особо интересно».

А вот Флавио Бриатторе, соавтор двух чемпионских титулов Алонсо в составе Renault, высказал другую точку зрения: «Фернандо очень мотивирован. Время, которое он провел вне Формулы 1, пошло ему на пользу. Он отдохнул, расслабился, прочистил голову – и сейчас он спокоен, уверен в себе и готов вернуться».