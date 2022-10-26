Баттон: Феттель все еще топ-пилот

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Себастьян Феттель сохраняет звание самого молодого пилота в истории Формулы 1. По числу выигранных титулов он равен Алену Просту и уступает всего трем людям: Хуану-Мануэлю Фанхио, Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону.

Феттелю всего 34 года, однако прошлым летом он заявил, что в конце сезона завершает карьеру. Это не делает Себастьяна менее великим пилотом здесь и сейчас, считает чемпион 2009 года Дженсон Баттон.

«Его последняя атака на Кевина Магнуссена – одна из лучших, что я видел за всю историю Формулы 1, – сказал Баттон после Гран При США. – Я серьезно, я говорю не только об этой конкретной гонке.

Это очень смело – атаковать в этом конкретном месте. В целом, довольно страшно совершать обгон на столь высокой скорости, неважно о какой трассе идет речь. Если обгоняемые допустит малейшую ошибку, то ты будешь выбит с трассы и врежешься в барьер на очень высокой скорости.

Со стороны Феттеля это был очень смелый обгон. Он гнал так, словно боролся за победу в гонке. Думаю, адреналина в его крови было предостаточно».