Баттон: Ферстаппен мотивирует Хэмилтона не уходить

Дженсон Баттон был одним из двух пилотов, которым удавалось победить Льюиса Хэмилтона по итогам сезона в одной команде. Чемпион мира 2009 года считает, что сейчас Хэмилтон превосходит всех остальных гонщиков в мире.

По мнению Баттона, Максу Ферстаппену не хватает опыта и отточенных навыков, чтобы сравняться с Хэмилтоном. При этом конкуренция со стороны голландца прибавляет семикратному чемпиону мира желания продолжать карьеру.

«Трудно завершить карьеру, когда побеждаешь, – цитирует Баттона Planet F1. – Думаю, в этом году мотивацию Льюиса усиливает наличие Макса, ведь тот суперталантлив. Его природные способности просто потрясают.

По-моему, Льюис самый целостный пилот. И не надо забывать, что природные таланты это не то, что ты заслужил. Они просто даны. Для меня лучший пилот тот, кто работает над собой и совершенствуется. Льюис поработал, отточил свои навыки и сейчас он лучший в мире. Макс может бросить ему вызов за счет таланта, но он не настолько целостен.

Во-первых, он никогда не выигрывал чемпионат и не проходил через эти взлеты и падения. А во-вторых, у него нет такого опыта, как у Льюиса. Ведь Льюис вложил часы работы в свое развитие».