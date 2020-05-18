Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того

По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера. А вот Дженсон Баттон считает, что на идеальную гармонию в коллективе после прихода туда Сайнса рассчитывать не стоит.

«Если Бинотто искал пай-мальчика, человека, который будет быстр, но не будет соперничать с Леклером, он взял не того человека, – рассказал экс-чемпион в интервью британскому телеканалу Sky Sports. – В Сайнсе есть дух победителя – как и в его отце [двукратном чемпионе мира по ралли]. Он хочет выжать из ситуации максимум, хочет стать чемпионом. Так что, Бинотто сделал неправильный выбор, если он рассчитывает создать идеальную атмосферу в команде».

Баттон также прокомментировал событие, которое привело к контракту между Сайнсом и Ferrari – расставание итальянской команды с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.

«Я так понимаю, ему даже не сделали полноценного предложения. И если его просто вытолкали из команды – это безумие! Четырехкратного чемпиона мира!

На мой взгляд, в прошлом году он был быстр. Были сложные моменты, когда Шарль Леклер выступал просто здорово – и наверняка это сказалось на эмоциональном состоянии Себастьяна. Но потом он снова выступал сильно. И если кому нужен быстрый пилот для машины Формулы 1, определенно Феттель – то, что нужно.

Мне кажется, причиной отставки была совсем не скорость. Может быть, Ferrari не захотела иметь в своем составе двух первых пилотов – точно не могу сказать. Но в любом случае я был в шоке, когда узнал, что через год Себастьян уже не будет управлять красной машиной».