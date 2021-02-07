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Баттон: Электрокары – будущее всех видов гонок

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Баттон: Электрокары – будущее всех видов гонок
Автор:
, редактор

Экс-чемпион Ф1 считает, что топливным машинам осталось жить десять лет

В этом году команда Дженсона Баттона JBXE дебютирует в серии электрогонок Extreme E. Чемпион Формулы 1 2009 года считает, что в ближайшее время электрокары вытеснят машины с двигателями внутреннего сгорания из всех видов автоспорта.

«Примерно лет через десять в Великобритании уже не сможете купить машину на бензине, – сказал Баттон ВВС. – Они выйдут из употребления, так что использование бензиновых машин в Формуле 1 станет бессмысленным. А значит электромоторы это будущее всех видов гонок. 

Когда ты только трогаешь педаль газа и чувствуешь мощь этих машин, все твои сожаления о громком звуке мотора V8 вылетают в окно. Хватает этого ощущения, которое получаешь от электромотора. Это будущее».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Extreme E
Пилоты Дженсон Баттон
Автор Иван Матушкин

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