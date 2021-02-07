Баттон: Электрокары – будущее всех видов гонок

В этом году команда Дженсона Баттона JBXE дебютирует в серии электрогонок Extreme E. Чемпион Формулы 1 2009 года считает, что в ближайшее время электрокары вытеснят машины с двигателями внутреннего сгорания из всех видов автоспорта.

«Примерно лет через десять в Великобритании уже не сможете купить машину на бензине, – сказал Баттон ВВС. – Они выйдут из употребления, так что использование бензиновых машин в Формуле 1 станет бессмысленным. А значит электромоторы это будущее всех видов гонок.

Когда ты только трогаешь педаль газа и чувствуешь мощь этих машин, все твои сожаления о громком звуке мотора V8 вылетают в окно. Хватает этого ощущения, которое получаешь от электромотора. Это будущее».