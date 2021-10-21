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Формула 1 Новости

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал

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Дженсон сравнил Фернандо с Льюисом

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал

Дженсон Баттон три года был напарником Льюиса Хэмилтона в McLaren, а затем два года выступал вместе с Фернандо Алонсо. Сравнивая двух многократных чемпионов мира британец отметил, что Хэмилтон был проще в плане психологического взаимодействия, так как Алонсо любил хитрить во взаимоотношениях.

«Я могу сравнивать их только в те времена, когда они были моими напарниками, а не сейчас, – сказал Баттон в интервью Нико Росбергу. – Фернандо был более цельным пилотом, он всегда находил способ оказаться быстрее.

Льюис был более прямолинейным напарником. Он всегда находил скорость в квалификации, а Фернандо гораздо чаще вел игры. Тогда и я был в той точке карьеры, когда уже готов к играм. Мы в McLaren были сильно слабее других и ни с кем, кроме друг друга не сражались. 

У нас была масса игры, о некоторых я даже упоминать не стану. Чаще всего мы просто скрывали друг от друга свой темп, настройки и все остальное. Мы понимали и уважали друг друга. И знали, что напарник может использовать наши находки».

По словам Баттона, Алонсо всегда хитрил, чтобы не финишировать позади него: 

«Были случаи, когда он был позади меня и начинал говорить, что у него проблемы с машиной. И сходил с гонки! 

Стоит отметить для справедливости, что за очки мы не боролись и он так экономил ресурс машины. Он твердил, что с машиной проблема, а команда говорила, что проблем нет и надо ехать дальше.

Но я действительно наслаждался совместной работой с Фернандо. Он невероятно талантлив во многих вещах».

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