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Формула 1 / Новость

Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде

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Баттон: Гонки спорткаров научили Алонсо работать в команде
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Джеймс Ньюболд, журналист

По мнению чемпиона мира 2009 года, его бывший напарник вернется в Формулу 1 с новыми навыками, которых не имел прежде

Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в конце 2018 года, но продолжит карьеру в будущем сезоне в составе Renault.

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Два последних года испанец стартовал в самых разных гонках, в том числе дважды выиграл в Ле-Мане и стал чемпионом WEC в составе экипажа Toyota. Его вывший партнер по McLaren Дженсон Баттон, хорошо знакомый с соревнованиями на выносливость, уверен – опыт работы с другими пилотами будет очень полезным для Фернандо. 

«Вспомните, Кими Райкконен уходил из Ф1 и вернулся спустя пару лет, когда понял, сколь хороша Ф1, – объяснил Дженсон Motorsport.com. – Именно поэтому все возвращаются, включая и Фернандо. Это [участие в WEC] точно поможет ему. Полагаю, Фернандо станет даже сильнее как гонщик, касается ли это навыков пилота или подхода к работе в команде. Думаю, он очень серьезно изменится». 

Дженсон добавил: «Интересно будет посмотреть на это. Знаете, три или четыре года назад никто не хотел, чтобы Фернандо был с ним в одной команде.  

Думаю, сейчас он в куда большей степени стал командным игроком. Он понял, что это необходимо для успеха».

Себастьен Буэми, Казуки Накаджима, Фернандо Алонсо, Toyota Gazoo Racing, Toyota TS050 Hybrid (№8)

Себастьен Буэми, Казуки Накаджима, Фернандо Алонсо, Toyota Gazoo Racing, Toyota TS050 Hybrid (№8)

Фото: Toyota Racing

«Я ушел вовремя»

Сам Баттон за прошедшее время успел стать пилотом SMP Racing в марафонских гонках, выиграл титул в первенстве Super GT и дал старт собственной команде Jenson Team Rocket RJN.

Отвечая на вопрос, не думает ли он сейчас, что слишком рано ушел из Ф1, завершив карьеру в конце 2016 года, 40-летний британец сказал: «Там здорово. Сейчас я смотрю на Ф1 и думаю, что стоило бы провести еще пару сезонов. 

Но легко говорить так, оглядываясь назад. Не стоит забывать, сколько я отдал спорту, проведя там 17 лет – и под конец реально устал, психологически был просто вымотан. 

Мне нужен был перерыв. В конце 2014-го я уже сказал друзьям: «Достаточно, я ухожу». Но они отговорили меня, попросив остаться еще хоть на год. 2015-м сложился хорошо, но я вновь сказал, что намерен прекратить выступления. И они опять убедили меня остаться.

Но в середине 2016-го я твердо понял, что игра окончена. Было понятно, что время пришло. Под конец того сезона стало очевидно, что это уже перебор. 

Это был верный момент, чтобы уйти. Стоит ли сейчас вернуться еще на год-другой? Возможно, но гонки в Японии доставляют мне невероятное удовольствие. В них гораздо больше релакса и веселья».

В 2020 году Дженсон всего раз вышел на старт, приняв участие в гонке британского первенства GT3 за собственную команду. Также он активно выступает в виртуальных соревнованиях и работает экспертом на Sky Sports.

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Фото: Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WEC
Пилоты Дженсон Баттон , Фернандо Алонсо
Автор Люк Смит

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