«Очень странная ситуация». Баттон не одобрил выбор Риккардо

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Даниэль Риккардо не смог найти общий язык с машинами 2022 года и за низкие результаты был уволен из команды McLaren не дожидаясь окончания контракта. Австралийца называли кандидатом на другие вакансии, но по ходу уик-энда на «Сузуке» он объявил, что не планирует выступать в сезоне-2023.

Слухи из паддока доносят, что 33-летний пилот договорился с Mercedes о роли резервиста, а сам он настаивает, что нацелен вернуться в 2024 году.

Однако этот план может и не сработать. Об этом Риккардо предупредил экс-пилот Ф1 Дженсон Баттон. В эфире Sky Sports британец объяснил: «Это очень странная ситуация, когда гонщик такого калибра становится резервистом.

Не знаю, чего он хочет добиться, будучи третьим пилотом. Он не сможет в будущем году участвовать в пятничных тренировках, так как не является юниором. Так что не получит от этого ничего.

Догадываюсь, что он думает: "Льюис наверняка скоро уйдет, и тогда я прыгну на его место". Но Льюис недавно сказал, что намерен выступать еще пять лет. Так что ожидание будет долгим».

Дженсон добавил: «Ему стоило бы перейти в команду, где реально получить место в 2024 году. Иначе его игра вообще может быть окончена, потому что за [пропущенный] год Формула 1 просто забывает тебя».

Дженсон Баттон, старший гоночный советник Williams Фото: Williams

В схожем духе высказался и тележурналист Уилл Бакстон: «Мне не кажется правильным для Даниэля пропускать сезон. Я просто не понимаю его мотивов. Если он рассчитывает за счет этого двигаться вперед – то куда именно? Пусть даже он станет резервистом Merc, но в основу в 2024-м ему точно не попасть. В RBR и Ferrari вакансий нет, так что надо смотреть на Alpine и McLaren… Но и этот корабль уже ушел».

Репортер добавил: «Я опасаюсь, что он никогда больше не будет гоняться в Ф1, как минимум за топ-команду в первой половине пелотона. Это значит, что придется забыть о блестящих сезонах и ждать хотя бы малого шанса получить быструю машину и напомнить нам о том Даниэле, которого мы знали прежде».

На Гран При Японии Риккардо будет стартовать с 11-й позиции.

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