«Очень странная ситуация». Баттон не одобрил выбор Риккардо
По мнению чемпиона Ф1, решение австралийского пилота стать резервным гонщиком Mercedes может поставить крест на его надеждах продолжить карьеру в чемпионате
Даниэль Риккардо не смог найти общий язык с машинами 2022 года и за низкие результаты был уволен из команды McLaren не дожидаясь окончания контракта. Австралийца называли кандидатом на другие вакансии, но по ходу уик-энда на «Сузуке» он объявил, что не планирует выступать в сезоне-2023.
Слухи из паддока доносят, что 33-летний пилот договорился с Mercedes о роли резервиста, а сам он настаивает, что нацелен вернуться в 2024 году.
Однако этот план может и не сработать. Об этом Риккардо предупредил экс-пилот Ф1 Дженсон Баттон. В эфире Sky Sports британец объяснил: «Это очень странная ситуация, когда гонщик такого калибра становится резервистом.
Не знаю, чего он хочет добиться, будучи третьим пилотом. Он не сможет в будущем году участвовать в пятничных тренировках, так как не является юниором. Так что не получит от этого ничего.
Догадываюсь, что он думает: "Льюис наверняка скоро уйдет, и тогда я прыгну на его место". Но Льюис недавно сказал, что намерен выступать еще пять лет. Так что ожидание будет долгим».
Дженсон добавил: «Ему стоило бы перейти в команду, где реально получить место в 2024 году. Иначе его игра вообще может быть окончена, потому что за [пропущенный] год Формула 1 просто забывает тебя».
Дженсон Баттон, старший гоночный советник Williams
Фото: Williams
В схожем духе высказался и тележурналист Уилл Бакстон: «Мне не кажется правильным для Даниэля пропускать сезон. Я просто не понимаю его мотивов. Если он рассчитывает за счет этого двигаться вперед – то куда именно? Пусть даже он станет резервистом Merc, но в основу в 2024-м ему точно не попасть. В RBR и Ferrari вакансий нет, так что надо смотреть на Alpine и McLaren… Но и этот корабль уже ушел».
Репортер добавил: «Я опасаюсь, что он никогда больше не будет гоняться в Ф1, как минимум за топ-команду в первой половине пелотона. Это значит, что придется забыть о блестящих сезонах и ждать хотя бы малого шанса получить быструю машину и напомнить нам о том Даниэле, которого мы знали прежде».
На Гран При Японии Риккардо будет стартовать с 11-й позиции.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Гасли поменяли настройки, он будет стартовать с пит-лейна
Гонку на «Сузуке» остановили красными флагами из-за дождя и аварий
Самое важное:
FIA начала расследование эпизода с трактором на Гран При Японии
Специалисты федерации изучат, как стало возможно, что тяжелая техника выехала на трассу, по которой продолжали мчаться машины участников гонки
Гасли наказали за скорость под красными флагами. Но формально
К результату пилота AlphaTauri, который финишировал в Японии 17-м, добавили еще 20 секунд
Хорнер назвал ошибкой правило, сделавшее Макса чемпионом
По мнению руководителя Red Bull Racing, FIA зря начислила участникам укороченного Гран При Японии полные очки
«Нелепо и неприемлемо». Бинотто обрушился на FIA за штраф Леклера
Глава Ferrari остался крайне недоволен как самим наказанием, так и скоростью, с которой оно было вынесено