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Формула 1 / Гран При Испании / Новость

Барселона готова принять Формулу 1 летом

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Барселона готова принять Формулу 1 летом
Автор:
28 апр. 2020 г., 08:02

Если раньше организаторы Гран При Испании отказывались от гонки в августе, теперь они согласны на любую дату

Гран При Испании вошел в число семи гонок Формулы 1, которые в условиях пандемии коронавируса были перенесены на неопределенное время. Многие подозревают, что за такой формулировкой скрывается фактическая отмена этапа – однако руководство автодрома в Барселоне по-прежнему готово провести гонку в этом году. Причем уже в летние месяцы.

«Чейз Кэри заявил, что первые гонки сезона пройдут в июле и августе – и мы уверены, что речь идет в том числе о соревнованиях на нашей трассе, – сообщил Motorsport.com один из руководителей трассы Жоан Фонсере. – Мы готовы провести гонку в любой уик-энд. Формула 1 специально интересовалась, есть ли даты, в которые мы не готовы принимать Гран При. И мы сразу сказали: нет, таких дат нет».

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В прошлом промоутеры Гран При Испании сопротивлялись назначению гонки в Барселоне на август – в силу того что город и так принимает много туристов, а многие жители столицы Каталонии и часть местных бизнесов уходят в длительные отпуска. На этот раз власти и руководство автодрома считают возможным сделать исключение.

«Сейчас рассматривается вариант гонки без зрителей – это будет проще и для нас, и для гостиниц в округе, которые могут начать работу с частичной загрузкой, – рассказал Фонсере. – Чтобы все подготовить для этого, нам потребуется всего две или три недели. В обычный год наша трасса занята в течение 320 дней – так что, времени на раскачку не нужно».

Шансы Барселоны принять Ф1 повышаются на фоне ситуации с другими гонками. В частности, недавняя отмена (а не перенос) Гран При Франции уменьшают конкуренцию среди европейских трасс. Вдобавок запрет на массовые мероприятия в Нидерландах и Бельгии, недавно продленный до 1 сентября, ставит под угрозу гонки в Зандфорте (которая изначально должна была пройти в начале мая) и Спа (запланированный на конец августа).

Гран При Испании в этом году должен пройти в рамках разового контракта с Ф1 – долгосрочное соглашение с трассой в Барселоне истекло в прошлом году. Автодром и правительство Каталонии заинтересовано в подписании нового длительного контракта – и это является важной мотивацией не отказываться от проведения гонки в этом году.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании Билеты
Автор Адам Купер

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25 июн. - 28 июн.
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