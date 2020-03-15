Барселона готова перенести Гран При на 2021 год

Руководство Гран При Испании еще надеется спасти этап в Барселоне. Глава «Каталуньи» Жоан Фонтсере рассказал, что автодром рассматривает все варианты. Поскольку гонка этого года должна была стать последней по контракту Барселоны с Ф1, руководство Гран При даже готово перенести ее на 2021 год.

«Мы доступны для Liberty Media, – цитирует Фонтсере Marca. – Готовы обсуждать большой диапазон вариантов. Мы можем провести Гран При во второй половине года или перенести на следующий сезон, провести его без зрителей.

У Барселоны множество вариантов, у нас есть выбор благодаря погоде и логистике, мы легко подстроимся под любое время года. Посмотрим, как сложится, в ближайшие дни мы поговорим со всеми вовлеченными сторонами».

Ранее спортивный директор Ф1 Росс Браун сказал, что гонки в Нидерландах и Испании, запланированные на начало мая, скорее всего не состоятся. Серия рассмотрит их перенос на более поздний срок.