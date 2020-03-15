Барселона готова перенести Гран При на 2021 год
Руководство каталонской гонки готово к переносу майского этапа.
Руководство Гран При Испании еще надеется спасти этап в Барселоне. Глава «Каталуньи» Жоан Фонтсере рассказал, что автодром рассматривает все варианты. Поскольку гонка этого года должна была стать последней по контракту Барселоны с Ф1, руководство Гран При даже готово перенести ее на 2021 год.
«Мы доступны для Liberty Media, – цитирует Фонтсере Marca. – Готовы обсуждать большой диапазон вариантов. Мы можем провести Гран При во второй половине года или перенести на следующий сезон, провести его без зрителей.
У Барселоны множество вариантов, у нас есть выбор благодаря погоде и логистике, мы легко подстроимся под любое время года. Посмотрим, как сложится, в ближайшие дни мы поговорим со всеми вовлеченными сторонами».
Ранее спортивный директор Ф1 Росс Браун сказал, что гонки в Нидерландах и Испании, запланированные на начало мая, скорее всего не состоятся. Серия рассмотрит их перенос на более поздний срок.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Барселона готова перенести Гран При на 2021 год
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