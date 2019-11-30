Баррикелло вспомнил, как отказался стать напарником Хэмилтона

Рубенс Баррикелло провел сезон 2009 года в команде Brown, где стал третьим в зачете пилотов и помог завоевать Кубок конструкторов. После этого Росс Браун продал свой проект Mercedes, что привело к полной смене состава. Бразилец в 2010 перешел в Williams, где за два следующих года ни разу не поднялся на подиум, после чего покинул чемпионат.

Теперь в официальном подкасте Ф1 Beyond the Grid Баррикелло признался, что в 2010 году он сделал выбор, о котором теперь жалеет. Кроме Williams, предложение ему сделала McLaren, у которой была вакансия партнера Льюиса Хэмилтона.

«Мне жаль, что я не стал его напарником, – сказал Баррикелло. – Меня звали в McLaren, но тогда я у меня уже был подписан контракт с Williams. Так что да, у меня был шанс оказаться в McLaren, и теперь я жалею, что не воспользовался им.

Мне не хотелось плохо поступать с Williams. С самого начала это была отличная команда для лучших пилотов. И все же, сейчас я жалею о том выборе».

В итоге на место напарника Хэмилтона в McLaren пришел партнер Баррикело по Brown Дженсон Баттон.