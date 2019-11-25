Баррикелло рассказал о причинах любви бразильцев к Ферстаппену
По словам бывшего напарника Михаэля Шумахера, у него на родине любят быстрых и прямолинейных гонщиков.
Макс Ферстаппен выиграл последний Гран При, который проходил в Бразилии. Это его третья победа в этом сезоне, который пока складывается для него наиболее успешно в карьере. При этом бывший гонщик Формулы 1 Рубенс Баррикелло утверждает, что Ферстаппен в последнее время стал очень популярен у бразильских болельщиков.
В разговоре с голландским изданием De Telegraaf Баррикелло рассказал, за что бразильцы любят Ферстаппена, которого они называют «Летучим голландцем».
«Макс агрессивный пилот. Люди думают, что он безумен, – сказал Баррикелло. – Кроме того, он не лезет в карман за словом. Всегда говорит то, что думает. Это то, что нужно, чтобы завоевать популярность у бразильцев.
Его победа в Сан-Паулу всегда была вопросом времени. Он ехал невероятно быстро. В тот уик-энд он выступил на 10 баллов из 10.
Его союз с Honda выглядит очень многообещающим. У меня нет сомнений, что Red Bull сможет построить еще одну прекрасную машину. Однако в Формуле 1 каждый год складывается непредсказуемо, и сложно угадать, какая команда станет побеждать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Баррикелло рассказал о причинах любви бразильцев к Ферстаппену
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