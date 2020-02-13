Баррикелло приедет на Гран При Австралии. Чтобы выступить в гонках поддержки

Рубенс Баррикелло примет участие в гоночном уик-энде в Мельбурне в рамках Гран При Австралии Формулы 1. Двукратный вице-чемпион мира выступит в двух этапах австралийской серии гонок на машинах с открытыми колесами S5000. Один из них пройдет в рамках Гран При Ф1.

Баррикелло уже выступал в S5000 в сентябре прошлого года. Тогда Рубенс финишировал вторым в Сэндауне. Сейчас помимо гонки поддержки Ф1 бразилец выступит на этапе в Батерсте в ноябре.

Основная гоночная программа Баррикелло 2020 года пройдет в Южной Америке. У себя на родине в Бразилии Рубенс проведет сезон в Stock Car Championship, а в Аргентине выйдет на старт гонок туринговой серии TC2000.

В рамках Гран При Австралии Формулы 1 также пройдут гонки австралийской кузовной серии Supercars. В отличие от двух прошлых лет на этот раз они будут проходить не после, а перед сессиями Ф1. Заезды запланированы на пятницу и субботу.