Баррикелло приедет на Гран При Австралии. Чтобы выступить в гонках поддержки
Бывший пилот Ferrari и Williams вернется на трассу Формулы 1 в Мельбурне. Баррикелло примет участие в гонках местного чемпионата
Рубенс Баррикелло примет участие в гоночном уик-энде в Мельбурне в рамках Гран При Австралии Формулы 1. Двукратный вице-чемпион мира выступит в двух этапах австралийской серии гонок на машинах с открытыми колесами S5000. Один из них пройдет в рамках Гран При Ф1.
Баррикелло уже выступал в S5000 в сентябре прошлого года. Тогда Рубенс финишировал вторым в Сэндауне. Сейчас помимо гонки поддержки Ф1 бразилец выступит на этапе в Батерсте в ноябре.
Основная гоночная программа Баррикелло 2020 года пройдет в Южной Америке. У себя на родине в Бразилии Рубенс проведет сезон в Stock Car Championship, а в Аргентине выйдет на старт гонок туринговой серии TC2000.
В рамках Гран При Австралии Формулы 1 также пройдут гонки австралийской кузовной серии Supercars. В отличие от двух прошлых лет на этот раз они будут проходить не после, а перед сессиями Ф1. Заезды запланированы на пятницу и субботу.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Supercars
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Пилоты
|Рубенс Баррикелло
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Баррикелло приедет на Гран При Австралии. Чтобы выступить в гонках поддержки
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты