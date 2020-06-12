Баррикелло посоветовал Сайнсу побольше медитировать

Карлос Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari – причем, по общему мнению, испанец практически обречен играть роль второго пилота при Шарле Леклере. Комментарии Рубенса Баррикелло в этой ситуации вызывают особый интерес – ведь бразилец сам в течение шести сезонов играл в Ferrari похожую роль при Михаэле Шумахере.

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Однако в мини-интервью Motorsport.com Баррикелло предпочел сосредоточиться не на положении, в которое Сайнс перейдет после перехода в итальянскую команду, а на эмоциональном состоянии испанца в нынешнем сезоне.

«В целом это какое-то сумасшествие – до начала сезона знать, что в конце года ты покинешь команду, – пояснил экс-пилот Ф1. – Это сложно с эмоциональной точки зрения. Непросто выкладываться на максимум, когда ты уже являешься чем-то вроде отрезанного ломтя.

Я не сомневаюсь, что Карлос хорошо подготовлен для борьбы на высшем уровне – и физически, и психологически. Но в нынешней ситуации ему очень важно тщательно контролировать свои эмоции. Подсознательно он может начать относиться к происходящему в нынешнем сезоне как к чему-то не слишком важному. Он может постоянно уноситься мыслями в светлое будущее.

Но он не должен давать себе воли – должен концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас. Я бы посоветовал ему медитацию. Мне она очень помогала в подобных ситуациях – помогала оставить в стороне вещи, которые отвлекали тебя от главного дела».