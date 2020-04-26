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Формула 1 / Новость

Баррикелло обвинил рента-драйверов в провале Williams

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Баррикелло обвинил рента-драйверов в провале Williams
Автор:
, редактор
26 апр. 2020 г., 14:35

Бывший пилот команды из Гроу считает, что коллективу пошло во вред желание зарабатывать на гонщиках

Рубенс Баррикелло был вынужден покинуть Формулу 1 в конце 2011 года, когда его место в Williams досталось Бруно Сенне. После этого бразильский ветеран считает, что британская команда выбрала неправильную стратегию, нанимая рента-драйверов, что и привело ее к нынешнему незавидному положению.

«К сожалению, последние 10 лет у них все истории крутятся вокруг денег, – сказал Баррикелло в подкасте Rusty's Garage. – Вместо того, чтобы платить пилоту, они сами получали от гонщиков деньги, выживали за счет этого и считали это хорошей схемой. И если посмотреть на то, где Williams сейчас, становится понятно, что в те времена они принимали неверные решения».

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Williams занимала последние места в Кубке конструкторов на протяжении двух последних сезонов. В сезоне-2019 команда набрала всего одно очко. При этом Williams испытывает серьезные финансовые проблемы: в конце прошлого года команда была вынуждена продать ряд активов, чтобы обеспечить себе выживание.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рубенс Баррикелло
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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