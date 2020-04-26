Баррикелло обвинил рента-драйверов в провале Williams

Рубенс Баррикелло был вынужден покинуть Формулу 1 в конце 2011 года, когда его место в Williams досталось Бруно Сенне. После этого бразильский ветеран считает, что британская команда выбрала неправильную стратегию, нанимая рента-драйверов, что и привело ее к нынешнему незавидному положению.

«К сожалению, последние 10 лет у них все истории крутятся вокруг денег, – сказал Баррикелло в подкасте Rusty's Garage. – Вместо того, чтобы платить пилоту, они сами получали от гонщиков деньги, выживали за счет этого и считали это хорошей схемой. И если посмотреть на то, где Williams сейчас, становится понятно, что в те времена они принимали неверные решения».

Williams занимала последние места в Кубке конструкторов на протяжении двух последних сезонов. В сезоне-2019 команда набрала всего одно очко. При этом Williams испытывает серьезные финансовые проблемы: в конце прошлого года команда была вынуждена продать ряд активов, чтобы обеспечить себе выживание.