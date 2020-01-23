Баррикелло: Хэмилтон талантливее Сенны и Шумахера
Экс-напарник Шумахера считает лидера Mercedes лучшим в истории Формулы 1 по природной скорости.
Рубенс Баррикелло шесть лет выступал в одной команде с Михаэлем Шумахером, но считает действующего чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтон более талантливым, чем легендарный немец. По мнению бразильца, по чистой скорости Хэмилтон также превосходит его соотечественника Айртона Сенну.
«Хэмилтон по таланту, возможно, даже превосходит Айртона и Михаэля, – цитирует Баррикелло ESPN Brazil. – Единственное, чего ему не хватало, это зрелости. Но он прогрессировал и сегодня вы видите результат.
Если послушать его переговоры с командой по радио на Гран При Бразилии, то он невероятно спокоен: сообщает данные, говорит, что ему нужно, а что не нужно».
Баррикелло также рассказал, из каких качеств собрал бы идеального пилота: «У него были бы навыки Айртона, смелость Шумахера и координация Хэмилтона. На такое шоу я бы посмотрел!»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Рубенс Баррикелло , Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Баррикелло: Хэмилтон талантливее Сенны и Шумахера
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