Баррикелло: Хэмилтон талантливее Сенны и Шумахера

Рубенс Баррикелло шесть лет выступал в одной команде с Михаэлем Шумахером, но считает действующего чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтон более талантливым, чем легендарный немец. По мнению бразильца, по чистой скорости Хэмилтон также превосходит его соотечественника Айртона Сенну.

«Хэмилтон по таланту, возможно, даже превосходит Айртона и Михаэля, – цитирует Баррикелло ESPN Brazil. – Единственное, чего ему не хватало, это зрелости. Но он прогрессировал и сегодня вы видите результат.

Если послушать его переговоры с командой по радио на Гран При Бразилии, то он невероятно спокоен: сообщает данные, говорит, что ему нужно, а что не нужно».

Баррикелло также рассказал, из каких качеств собрал бы идеального пилота: «У него были бы навыки Айртона, смелость Шумахера и координация Хэмилтона. На такое шоу я бы посмотрел!»