Баррикелло: Хэмилтон лучше Шумахера
Рубенс выступил не на стороне экс-напарника в споре о лучшем гонщике в истории
Рубенс Баррикелло был партнером Михаэля Шумахера в пяти чемпионских сезонах немца. Однако бразилец считает, что Льюис Хэмилтон, который в этом году сравнялся с немцем по титулам, превосходит его как пилот.
«Я сражался и с Льюисом, и с Михаэлем, но с Льюисом это было только в начале его карьеры, – сказал Баррикелло Soymotor. – Но я все равно считаю, что Хэмилтон лучше Шумахера».
Баррикелло также прокомментировал грядущее возвращение Фернандо Алонсо в Ф1: «Мне кажется, Фернандо готов вернуться. Он в прекрасной форме, и это главная разница между ним и Шумахером 2010 года. Алонсо лучше готов, он выступал в других категориях в последние годы».
Баррикелло даже посетил съемочный день Алонсо в Барселоне и остался впечатлен: «Я увидел того же пилота, которого знал в 2005 году. Он вдается во все детали и всегда смотрит вперед. Уверен, у него прежнее желание показать себя».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин