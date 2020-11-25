Баррикелло: Хэмилтон лучше Шумахера

Рубенс Баррикелло был партнером Михаэля Шумахера в пяти чемпионских сезонах немца. Однако бразилец считает, что Льюис Хэмилтон, который в этом году сравнялся с немцем по титулам, превосходит его как пилот.

«Я сражался и с Льюисом, и с Михаэлем, но с Льюисом это было только в начале его карьеры, – сказал Баррикелло Soymotor. – Но я все равно считаю, что Хэмилтон лучше Шумахера».

Баррикелло также прокомментировал грядущее возвращение Фернандо Алонсо в Ф1: «Мне кажется, Фернандо готов вернуться. Он в прекрасной форме, и это главная разница между ним и Шумахером 2010 года. Алонсо лучше готов, он выступал в других категориях в последние годы».

Баррикелло даже посетил съемочный день Алонсо в Барселоне и остался впечатлен: «Я увидел того же пилота, которого знал в 2005 году. Он вдается во все детали и всегда смотрит вперед. Уверен, у него прежнее желание показать себя».