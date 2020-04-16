Барнард озвучил теорию о проблемах Шумахера в Mercedes

Конструктор Джон Барнард, создавший несколько чемпионских болидов McLaren в 80-х годах, а позже не один год проработавший в Ferrari, недавно стал очередным гостем Beyond The Grid – официального подкаста Ф1. Одним из любопытных моментов беседы сказали высказанные конструктором догадки о том, почему Михаэль Шумахер не смог добиться успеха за рулем Mercedes по ходу своих последних сезонов в Формуле 1.

«Когда Михаэль пришел в команду, он заметно отставал по скорости от своего напарника Росберга. Мне лично это показалось странным, – вспомнил Барнард. – Моя теория заключается в том, что Росбергу нужен был болид с надежным сцеплением задних шин с асфальтом. А с возникавшей недостаточной поворачиваемостью Нико разбирался с помощью своего таланта и своих навыков.

Михаэлю это, видимо, не понравилось – и машину адаптировали под него. Он поехал быстрее Росберга – но все равно не смог поехать по-настоящему быстро. Думаю, дело было в его форме. В молодости его реакция была просто феноменальной, но с возрастом все работало уже не так хорошо».

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Барнард также признался, что никогда не был большим поклонником немецкого гонщика: «Он был быстр, это без сомнений. Но мне никогда не нравилась его логика настройки автомобиля. По моему мнению, он выбирал далекий от оптимального путь».

Джон Барнард руководил созданием болидов Benetton, на которых Михаэль Шумахер выступал по ходу двух первых сезонов в Ф1 – но покинул британскую команду через несколько месяцев после прихода в нее немецкого пилота. Похожая ситуация сложилась и в Ferrari: Барнард был техническим директором итальянской команды в момент прихода туда Шумахера, но прекратил сотрудничество со Скудерией примерно через полтора года.