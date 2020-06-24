Банк Бахрейна даст кредит McLaren на особых условиях
У банка и команды общие владельцы
McLaren близка к получению финансовой поддержки от Национального банка Бахрейна (NBB). Компания должна в ближайшее время получить от него кредит на сумму 280 млн фунтов, что покроет ее издержки, вызванные финансовым кризисом.
McLaren оказалась в трудном положении из-за эпидемии коронавируса и не смогла получить ссуды под залог своей недвижимости, так как ряд кредиторов заявил, что та уже заложена. Однако от NBB команда может получить кредит на особых условиях.
44% банка принадлежат холдингу Mumtalakat, который также владеет 56% акций McLaren. Таким образом, холдинг может выбить для команды более выгодный кредит, чем она получила бы на свободном рынке.
Ранее McLaren уже обратилась в суд для освобождения своей собственности от долговых обязательств. Команда уверена, что расплатилась с кредиторами, и хотела бы заложить базу и свои исторические болиды, для получения новой ссуды. Рассмотрение дела назначено на 2 июля, однако NBB готов предоставить команде деньги еще до завершения процесса.
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Об этой статье
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|Автор
|Адам Купер