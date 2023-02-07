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Новая черно-красная ливрея машины С43 недвусмысленно намекает, что в команде хоть и не простились окончательно с именем Alfa Romeo, но уже связывают все планы с предстоящим приходом Audi.

Это сотрудничество проявит себя уже в 2024-м, а нынешнюю машину все еще проектировали в условиях очень ограниченного бюджета. Логично, что в условиях стабильного бюджета это означало использование прошлогодней С42 в качестве базиса с исправлением ее главных слабых мест.

Та машина в целом не была плохой, так как позволила Alfa Romeo финишировать на шестой строчке в Кубке конструкторов. Но также нельзя не учитывать, что отставание от пятого места McLaren превысило сотню очков.

«Думаю, уже можно говорить, что новая машина показывает себя более универсальной, – рассказал Валттери Боттас, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Прежняя была быстра только на медленных трассах.

Сложнее всего [в 2022-м] нам давались скоростные трассы. На них не было ни нормального прижима, ни баланса. Сейчас, в теории, все должно быть намного лучше. Осталось убедиться в этом».

Alfa Romeo выведет машину на трассу уже в ближайшую пятницу в рамках съемочного дня в Барселоне. Но настоящая работа начнется с 23 февраля в Бахрейне.

«Наши ожидания высоки, – прямо заявил технический директор Ян Моншо. – Прежде всего, на тестах мы намерены провести на трассе все доступное время, а не терять его в гараже из-за глупых мелочей или поломок.

Сейчас едва ли кто-то станет мне завидовать, так как все может идти хорошо, но уже в следующую минуту вдруг возникнет какая-то неполадка.

Так что я буду рад, если в Барселоне все пройдет без накладок. Это стало бы хорошим началом работы».

Валттери Боттас, Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo

Помимо доработок, направленных на борьбу с вертикальной раскачкой, в Хинвиле, по словам Моншо, уделили главное внимание задней части машины. Прошлогодние компоновочные решения проявили себя не особенно здорово, в том числе это сказалось на эффективности охлаждения.

«Именно на задок мы направили главные усилия, – подтвердил конструктор. – Там нужно было заложить возможность дальнейшей модернизации.

Сделать это по ходу прошлого сезона было невозможно, так как конфигурация охлаждения у нас была довольно экстремальной. Изменить ее между гонками не представлялось возможным.

Так что мы потратили немало сил на новую конфигурацию, которая потребовала иной формы кузовных панелей. Это позволило нам сделать шаг вперед».

Моншо добавил, что успехи Red Bull RB18 сделали неизбежным заимствование отдельных успешных идей этого шасси. Он не стал вдаваться в детали, но нет сомнений, что прежде всего речь о понтонах, которые опускаются к днищу.

«Вы сами все видите, – сказал технический директор. – Мне кажется, тут все понятно. Внести эти изменения во время чемпионата было невозможно опять-таки из-за геометрии охлаждения, а еще из-за задней подвески».

Много головной боли в 2022 году пилотам Alfa Romeo – прежде всего Боттасу – оставили технические отказы. Какие-то из них стал следствием недостаточной надежности силовых установок Ferrari в первой половине сезона, но ответственность за другие лежала на шасси Alfa Romeo.

«Дело было прежде всего в системе охлаждения, – признал Моншо. – Четыре наших схода связаны с проблемами в ней. Причем с разными – это не тот случай, когда одна история повторилась четырежды.

Мы смогли отыскать первопричину, и уверены, что разобрались с ней. Нам очень важно вернуть ту надежность, которой в прежние годы славилась Sauber. Так что выводы сделаны».

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, сход Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Он продолжил: «Также очень важно, чтобы наши друзья из Маранелло сделали большой шаг вперед в плане надежности. В прошлом году у нас было восемь сходов и четыре или пять штрафов из-за силовых установок.

Получается, что восемь раз мы спустили гонки в унитаз, а еще четыре или пять раз вынуждены были стартовать из самого конца».

Кроме того, как уже отмечал Боттас, в Хинвиле постарались сделать новую машину не столь зависимой от конфигурации трассы и других факторов.

«С поведением на мягких составах резины были сложности. Надеюсь, нам удалось с этим справиться, – отметил конструктор. – Кроме того, нам нужно тщательнее готовиться и лучше справляться с работой. Соперники, которые опередили нас, показали, что это возможно.

Так что не все зависит исключительно от темпа машины. Важно, как вы работаете с ней и как в целом функционирует ваша команда.

Учитывая поддержку базы и наш симулятор, по ходу уик-энда можно продвинуться еще на несколько шагов дальше. Надеюсь, нам это удастся в предстоящем сезоне».