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Формула 1 / Гран При Азербайджана / Новость

Баку скоро объявит об отмене Гран При, в Сочи готовы принять две гонки

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Баку скоро объявит об отмене Гран При, в Сочи готовы принять две гонки
Автор:
, Ответственный редактор
4 июн. 2020 г., 12:21

Источник Motorsport.com сообщил, что организовать Гран При Азербайджана в 2020 году не получится, а на «Сочи Автодроме» подтвердили готовность провести не одну, а две гонки

История с сообщениями СМИ о возможности включения в календарь Формулы 1 на 2020 год сразу двух гонок в Сочи получила развитие: второй российский Гран При рассматривается в качестве самой логичной замены для гонки в Баку. 

Есть весомые основания утверждать, что об официальной отмене Гран При Азербайджана будет объявлено не позднее следующей недели – организация уик-энда на городской трассе в условиях последствий пандемии оказалась слишком сложной задачей. 

Ранее от своего городского этапа отказались в Монако, также ожидается отмена еще одной уличной гонки, Гран При Сингапура.

Между тем, комментируя для Motorsport.com возможность проведения двух гонок в Краснодарском крае этой осенью, официальный представитель «Сочи Автодрома» сообщил: «В настоящее время мы прорабатываем с коллегами из Формулы 1 различные варианты проведения Гран При России.

Это касается как формата гонки, так и числа этапов. В случае необходимости мы не исключаем возможность проведения сдвоенного этапа. В Сочи отличная современная инфраструктура, которую ценят наши партнеры, что же касается организации, профессиональная команда «Росгонок» (промоутера Гран При – прим.ред) готова к нескольким гоночным уик-эндам в Сочи».

Говоря о том, получится ли провести соревнования в сентябре со зрителями, наш собеседник отметил: «Финальный формат гонки будет определен после дополнительных консультаций с экспертами и анализа текущей ситуации с коронавирусом.

«Сочи Автодром» неизменно привлекает огромное количество туристов со всего мира, однако нельзя не отметить, что забота о здоровье зрителей и участников является для «Росгонок» безусловным приоритетом».

По всей видимости, кроме изначально запланированного уик-энда 25-27 сентября Формула 1 проведет в Сочи и предшествующие выходные (18-20 сентября). Официально организаторы чемпионата мира подтвердили календарь только до 6 сентября.

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Александр Кабановский

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