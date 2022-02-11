Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1

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Организаторы Гран При Бахрейна и Формула 1 заключили контракт на проведение этапов чемпионата до 2036 года. Это рекордное по длительности соглашение такого рода.

Так, в прошлом году были заключены 10-летние контракты с Саудовской Аравией и Катаром – причем действие последнего отсчитывается от 2023 года. Кроме того, Гран При Китая был продлен до 2025 года, а Гран При Сингапура – до 2028 года.

Гран При Бахрейна впервые прошел в 2004 году и стал первым этапом Формулы 1 на Ближнем Востоке. С тех пор гонка в Бахрейне не проводилась лишь однажды, в 2011 году, когда этап отменили из-за не спокойствия в регионе.

При этом в 2020 году, когда календарь Формулы 1 пришлось экстренно менять из-за начавшейся эпидемии коронавируса, Бахрейн принял у себя сразу две гонки: вторая проходила по измененной конфигурации трассы и называлась Гран При Сахира.