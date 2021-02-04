Бахрейн может снова принять два Гран При Ф1

Формула 1 приготовилась к новым изменениям в календаре на 2021 год. Ранее была серьезна изменена весенняя часть сезона: Гран При Австралии перенесли на ноябрь, этап в Китае отменили, а в апреле и мае появились две новые гонки.

Первая из них должна пройти 18 апреля в Имоле, а вторая намечена на 2 мая, но место ее проведения не подтверждено. Главным кандидатом считается трасса Алгарве, однако сейчас организация там Гран При оказалась под вопросом из-за ухудшения коронавирусной обстановки в Португалии.

Если организовать этап в Алгарве не удастся, Ф1 может пойти на новые перестановки, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, руководство чемпионата готово организовать сразу две гонки в Бахрейне, который таким образом примет два первых Гран При сезона-2021. Гонку в Имоле в таком случае перенесут с 18 апреля на 25-е.

В прошлом году Бахрейн уже принимал два Гран При в ноябре-декабре в течение 10 дней: для второго этапа организаторы изменили конфигурацию трассы.