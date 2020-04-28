Байки: Как Алонсо дразнил Денниса персиком

Известный британский журналист Мэтт Бишоп, в свое время возглавлявший пресс-службу команды McLaren, недавно стал гостем подкаста In The Pink (автором которого является Натали Пинкем, одна из работающих в паддоке Ф1 репортеров британского канала Sky Sports).

Среди прочего Бишоп вспомнил о непростых отношениях руководителя McLaren Рона Денниса и Фернандо Алонсо, выступавшего за британскую команду в 2007 году. Главной причиной тогдашних трений была конкуренция, которую составил испанскому пилоту (уже являвшемуся двукратным чемпионом мира) его напарник – дебютировавший в чемпионате Льюис Хэмилтон. Но, по словам Бишопа, Денниса могли раздражать и моменты, напрямую не связанные с гонками.

«Рон помешан на том, чтобы все делалось правильно, – рассказал журналист. – И крайне внимательно относится к чистоте. Среди прочего ему очень легко можно испортить настроение, если есть сочные фрукты без вилки и ножа. По правилам Рона, если вам захотелось нектарина, персика или сливы, надо взять тарелочку и ножом отрезать аккуратные кусочки.

Помню, однажды Фернандо пришел в моторхоум с самым большим и сочным персиком, который я когда-либо видел. Он сел рядом с Роном и начал громко жевать и хлюпать – при этом по его бороде тек сок, а маленькие кусочки персика так там и остались. Далеко не каждый по лицу Рона мог понять, насколько тяжело ему было на все это смотреть. Но Фернандо понимал – поверьте мне. Просто в тот момент он явно хотел насолить Рону.

Фернандо – он такой. Великий гонщик – но при этом человек, который склонен манипулировать другими людьми».

Алонсо провел в McLaren один-единственный сезон. Сражаясь друг с другом, испанец и Льюис Хэмилтон позволили Кими Райкконену, выступавшему за Ferrari, завоевать чемпионский титул – после чего Алонсо вернулся в команду Renault. Впрочем, в 2015 году испанец снова стал одним из пилотов команды, на этот раз – на четыре сезона.