Команда Panthera решила дождаться введения нового регламента, прежде чем дебютировать в Формуле 1. Об этом Motorsport.com рассказал руководитель коллектива Бен Дюран. По его словам, Panthera намерена присоединиться к чемпионату мира в 2022 году.

«В последнее время мы были словно на американских горках. Но мы еще живы, – заявил Дюран. – У нас есть группа сотрудников, которые работают над машиной, в частности, над аэродинамической составляющей. Параллельно мы работаем с инвесторами.

Мы бы хотели подождать и посмотреть, что произойдет с Формулой 1, прежде чем говорить больше. Люди начали говорить о возможности купить готовую машину у другой команды. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет».

Panthera Team Asia финансируется группой инвесторов из Азии. В настоящий момент гоночный коллектив базируется в Сильверстоуне, но в дальнейшем хочет создать полноценную штаб-квартиру в одной из азиатских стран. Команда хотела прийти в Формулу 1 в сезоне-2021, но Liberty Media и FIA это заблокировали.

Теперь Panthera попробует дебютировать в чемпионате мира в 2022 году. Получится это или нет, зависит не только от команды, но и от Международной автомобильной федерации. Если FIA не объявит тендер и не пригласит присоединиться к Ф1 никого из потенциальных новичков, то Panthera не сможет выйти на старт даже при наличии денег и автомобиля.