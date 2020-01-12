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«Автоспорт полагается на деньги пилотов». Чемпионка W Series призвала к переменам

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«Автоспорт полагается на деньги пилотов». Чемпионка W Series призвала к переменам
Автор:
, редактор
12 янв. 2020 г., 10:07

Британская гонщица надеется, что хотя бы команды Формулы 1 позволят себе давать шанс новичкам.

Джейми Чедвик стала первой чемпионкой исключительно женской формульной серии W Series. Британка еще не определилась, в какой серии стартует в новом сезоне, так как по ее собственному признанию, ей не хватает средств, чтобы попасть в сильную команду Формулы 3. Однако, Чедвик уже получила место пилота по развитию в Williams в Формуле 1.

С 2021 года все команды Ф1 обяжут использовать неопытных гонщиков на пятничных тренировках по ходу сезона. Однако Чедвик не считает, что это изменит картину в автоспорте в целом.

«Вряд ли что-нибудь изменится, – сказал Чедвик в интервью Motorbox. – Мне кажется, этот спорт полагается на деньги и финансовую поддержку пилотов для своего прогресса. Без нее все оказывается нестабильным. Но я думаю, что самые важные команды, команды Формулы 1, должны рисковать с молодыми пилотами, давать им шансы, как Williams дал мне. Это наша лучшая возможность попасть на вершину».

Отметим, что с 2021 года чемпионкам W Series запретят оставаться в серии после завоевания титула, однако Чедвик еще может остаться в серии на второй год.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джейми Чедвик
Автор Иван Матушкин

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