«Автоспорт полагается на деньги пилотов». Чемпионка W Series призвала к переменам
Британская гонщица надеется, что хотя бы команды Формулы 1 позволят себе давать шанс новичкам.
Джейми Чедвик стала первой чемпионкой исключительно женской формульной серии W Series. Британка еще не определилась, в какой серии стартует в новом сезоне, так как по ее собственному признанию, ей не хватает средств, чтобы попасть в сильную команду Формулы 3. Однако, Чедвик уже получила место пилота по развитию в Williams в Формуле 1.
С 2021 года все команды Ф1 обяжут использовать неопытных гонщиков на пятничных тренировках по ходу сезона. Однако Чедвик не считает, что это изменит картину в автоспорте в целом.
«Вряд ли что-нибудь изменится, – сказал Чедвик в интервью Motorbox. – Мне кажется, этот спорт полагается на деньги и финансовую поддержку пилотов для своего прогресса. Без нее все оказывается нестабильным. Но я думаю, что самые важные команды, команды Формулы 1, должны рисковать с молодыми пилотами, давать им шансы, как Williams дал мне. Это наша лучшая возможность попасть на вершину».
Отметим, что с 2021 года чемпионкам W Series запретят оставаться в серии после завоевания титула, однако Чедвик еще может остаться в серии на второй год.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джейми Чедвик
|Автор
|Иван Матушкин
«Автоспорт полагается на деньги пилотов». Чемпионка W Series призвала к переменам
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