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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Авторы трассы в Майами рассказали о ее главных особенностях

Создатели Международного автодрома Майами объяснили, что ставили во главу угла зрелищность гонок, которые будут здесь проходить

Чарльз Брэдли
Автор:
, главный редактор (Global)
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Британская компания Apex Circuit Design занималась созданием кольца длиной 5,41 км с направлением движения против часовой стрелки. Оно проложено вокруг стадиона «Хард Рок» в районе Майами-Гарденс – ожидается, что время круга составит 1:35, а средняя скорость приблизится к 220 км/ч. 

В конфигурацию трассы из 19 поворотов заложены как минимум три точки, позволяющие атаковать и обгонять соперников. Местом главных событий обещает стать 17-й поворот – медленная шпилька, к которому ведет прямая длиной 1,2 км, где гонщики будут набирать 320 км/ч. 

«Для нас первостепенной задачей при разработке было стремление обеспечить хорошие гонки, – рассказал конструктор Apex design Чарльз Меткалф. – Нам было интересно бросить вызов всем командам, машинам, гоночным инженерам и, конечно, пилотам. 

Потому мы сконцентрировались на связках поворотов, на их разнообразии – от быстрых до медленных. Чтобы добиться своей цели, пришлось много моделировать. Нам было важно сделать повороты разными, чтобы уравнять шансы машин с различными настройками.

Итогом стал отрезок от четвертого до восьмого поворота – быстрый, с серьезными боковыми перегрузками. Обгонять там будет сложно, но вот выход из восьмого поворота станет критически важным для времени круга. В быстрых девятом и десятом поворотах многое решит мощность, там можно ожидать борьбы колесо в колесо».

Трасса Ф1 в Майами

Трасса Ф1 в Майами

Фото: Liberty Media

В компании Apex нацелились сделать трассу серьезным испытанием для команд Ф1 в плане настроек машин, добавив  быстрой конфигурации медленную секцию.

«На третьем секторе идет череда медленных поворотов с профилированными участками, – продолжит Меткалф. – Это место расположено под эстакадой, оно станет очень техничным и сложным. Мы попытались создать источник ошибок, использовав наклон полотна и асфальт с иным уровнем сцепления. Все это может привести к смене позиций, а командам придется решать, насколько жертвовать максимальной скоростью на прямых ради прижимной силы здесь. 

Мы хотели поставить перед гоночными инженерами непростую задачу при выборе настроек. В итоге получилась классическая городская трасса с несколькими очень сложными поворотами. 

Она точно потребует компромисса между уровнями прижимной силы. Интересно посмотреть, как команды справятся с этим. В гонке можно ожидать ярких событий, мы хотим увидеть захватывающее зрелище».

Вид трассы в Майами

Вид трассы в Майами

Фото: Miami GP

Кроме разработки конфигурации, Apex было важно сделать трассу интересной для зрителей – билеты, поступившие в продажу в прошлом сентябре, уже давно раскуплены без остатка.  

«Еще на раннем этапе планирования мы сформулировали для себя, что считаем самым важным, – объяснил Меткалф. – В этом списке была и цель сделать уик-энд запоминающимся событием для зрителей, а также удобным этапом для работы команд и всей Ф1. 

Это серьезный баланс, который пришлось искать постепенно. Мы двигались вперед и назад, изучая все элементы трассы и Гран При. Это позволило прийти к оптимальным решениям».

Дебютный этап Формулы 1 в Майами пройдет 6-8 мая. 

Трасса Гран При Майами

Трасса Гран При Майами

Фото: Miami GP

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