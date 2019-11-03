Автограф года. Как Норрис расписался на бутылке молока: видео

В твиттере один из болельщиков опубликовал видео с Гран При США, в котором Ландо Норриса попросили оставить автограф – но для росписи не нашлось ничего, кроме пластиковой бутылки с молоком. При этом ее пришлось сбросить вниз к гонщику, чтобы тот, подписав, запустил ее обратно к болельщикам.

Результат получился вот таким: