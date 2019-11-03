Автограф года. Как Норрис расписался на бутылке молока: видео
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Даже огромная высота и отсутствие подходящих предметов не остановили болельщиков, желавших получить автограф пилота McLaren.
В твиттере один из болельщиков опубликовал видео с Гран При США, в котором Ландо Норриса попросили оставить автограф – но для росписи не нашлось ничего, кроме пластиковой бутылки с молоком. При этом ее пришлось сбросить вниз к гонщику, чтобы тот, подписав, запустил ее обратно к болельщикам.
Результат получился вот таким:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Автор
|Денис Буденков
Автограф года. Как Норрис расписался на бутылке молока: видео
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