Австрия может принять два Гран При в 2021 году

Формулу 1 может ждать очередная смена календаря на сезон-2021. Не так давно был отменен Гран При Канады, чье место занял этап в Турции. Однако на фоне ухудшения коронавирусной обстановке в этой стране, Стамбул тоже может лишиться гонки.

По одной из версии, в случае отмены стамбульского этапа, его ничем не будут заменять. Однако слова министра спорта Австрии Вернера Коглера породили слухи о том, что как и в 2020-м, сразу два Гран При может принять трасса в Шпильберге.

«Две гонки в прошлом году были революционным шагом, – цитирует Коглера Neue am Sonntag. – А я все началось с часового разговора между мной и Хельмутом Марко перед Пасхой. А в этот раз и специальные правила для зрителей не нужны».

Недавно в Австрии начали пускать зрителей на футбольные матчи, и Коглер выразил надежду, что при дальнейшем улучшении эпидемиологической обстановки Гран При в Шпильберге сможет посетить 6 тысяч человек.