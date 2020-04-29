Австрийский министр назвал условия проведения Гран При
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По словам Рудольфа Аншобера, гонка состоится только при соблюдении строжайших мер безопасности
Формула 1 планирует начать сезон 2020 года с двух гонок в Австрии подряд. При этом мероприятия состоятся без зрителей, дабы защитить их от угрозы коронавируса.
Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Австрии Рубольф Аншобер признался в любви в гонкам, но заявил, что решение будет принято на основании плана организаторов по защите участников Гран При.
«Все будет зависеть от того, какие меры по безопасности предложат организаторы Гран При, – заявил Аншобер. – Разрешение будет дано, только если будут приняты очень жесткие меры. Полагаю, мне не стоит повторять, что гонка пройдет точно без зрителей.
Я являюсь большим поклонников Формулы 1. Но я вам обещаю: это никак не повлияет на мое решение».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Автор
|Сергей Иванов
Австрийский министр назвал условия проведения Гран При
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