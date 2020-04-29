Австрийский министр назвал условия проведения Гран При

Формула 1 планирует начать сезон 2020 года с двух гонок в Австрии подряд. При этом мероприятия состоятся без зрителей, дабы защитить их от угрозы коронавируса.

Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Австрии Рубольф Аншобер признался в любви в гонкам, но заявил, что решение будет принято на основании плана организаторов по защите участников Гран При.

«Все будет зависеть от того, какие меры по безопасности предложат организаторы Гран При, – заявил Аншобер. – Разрешение будет дано, только если будут приняты очень жесткие меры. Полагаю, мне не стоит повторять, что гонка пройдет точно без зрителей.

Я являюсь большим поклонников Формулы 1. Но я вам обещаю: это никак не повлияет на мое решение».