Австрийские судьи ответили на слова Сайнса об их нерасторопности
Представители «Ред Булл Ринга» объяснили, почему не могли раньше прийти на помощь гонщику в момент его остановки после пожара в двигателе
Карлос Сайнс остался недоволен тем, как линейные судьи действовали в момент его схода в Шпильберге. Пилот Ferrari припарковал объятую огнем машину в зоне безопасности, но долгое время никто не приходил к нему на помощь.
«Я кричал, чтобы судьи подошли и помогли мне, чтобы они подложили что-нибудь под колесо и остановили машину. Но все двигались крайне медленно, огонь набирал силу, потому мне пришлось отойти в сторону», – рассказал испанец репортерам.
Спустя почти неделю последовал официальный ответ от судейской бригады «Ред Булл Ринга», в котором объясняется, почему спасательные работы были не слишком быстрыми. Все дело в том, что действующий протокол не позволяет действовать быстрее.
«После ужасной аварии Жюля Бьянки в 2014 году FIA значительно ужесточила правила спасательных работ на трассе, – сказано в документе. – Выход за ограждение возможен только после разрешения от пункта управления гонками. С одной стороны, это естественным образом повышает безопасность гонщиков и судей, но с другой, вмешательства занимают чуть больше времени».
Также в объяснении говорится, что история с Сайнсом получилась особенной из-за редкого стечения обстоятельств.
«Несколько неудачных факторов сложились воедино, – объяснили судьи. – Место, где Сайнс остановил свою Ferrari, не просматривалось с судейского поста. По радио была получена инструкция: направиться к машине с огнетушителями. Оказавшись на месте, судьи приняли решение прибегнуть к помощи спасательного [пожарного] автомобиля.
Решение было принято в доли секунды, и его следует признать совершенно верным. Если вспомнить аварию [Ромена] Грожана, когда ситуация была похожей, там мощности ручных огнетушителей оказалось категорически недостаточно. Таким образом, судьи отбросили огнетушители и бросились за подмогой. Именно поэтому в телетрансляцию, к сожалению, попали кадры "разбегающихся судей".
Еще одна проблема состояла в том, что Сайнс, естественно, находился в кокпите в состоянии нервного напряжения, потому слишком рано отпустил педаль тормоза. Из-за этого установить под колесо башмак, который предотвратил бы откатывание машины, оказалось крайне сложно. Из-за этого Ferrari остановилась, только уткнувшись в барьер. После этого были задействованы системы огнетушения».
При этом судьи все же признали, что их работа могла быть более эффективной.
«Разумеется, изучая кадры трансляции и записи с камер на трассе, мы видим то, что требуется улучшить, – гласит объяснение. – Эти моменты будут обсуждены со всеми нашими сотрудниками.
Но ситуация была исключительной. Мы не каждый день сталкиваемся с огнем, и в целом работа судей была хорошей.
Пожарный автомобиль прибыл на место происшествия быстрее, чем за 30 секунд, именно это не дало огню распространиться. После аварии Грожана ни у кого нет сомнений, что пожарная техника должна прибывать на место происшествия как можно скорее, чтобы максимально защитить гонщика.
Вскоре подъехала еще одна спасательная машина, а третья была уже в пути. Даже если бы Сайнс не смог выбраться из кокпита своими силами, мы были в состоянии успешно защитить его.
Мы – команд гоночных энтузиастов, которые жертвуют своим свободным временем ради тренировок по отработке безопасности на трассе на подобных соревнованиях. Также мы рассматриваем каждое происшествие как средство повысить свой профессионализм».
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