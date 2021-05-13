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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Австрийские СМИ: О второй гонке в Шпильберге объявят в четверг

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, Ответственный редактор

Боссы Формулы 1 продолжают попытки сохранить общее количество гонок в календаре на фоне выпадения этапов

Австрийские СМИ: О второй гонке в Шпильберге объявят в четверг

К середине мая никто в Ф1 не может точно сказать, какие Гран При состоятся в первой половине лета. Изначально утвержденный календарь включал гонки в Баку (6 июня), Монреале (13 июня), Ле-Кастелле (27 июня) и Шпильберге (4 июля).

Однако в конце апреля стало ясно, что канадский этап провести не получится из-за сложной логистики и серьезных карантинных ограничений, действующих в стране – и вместо него в календаре появился Гран При Турции.

Однако не прошло и двух недель, как британское правительство ужесточило собственные правила с отношении въезжающих из Турции. Это фактически сделало невозможным проведение этапа в Стамбуле, так как после него сотрудникам команд Ф1, возвращающимся на свои английские базы, пришлось бы отбыть десятидневный карантин.

Идея поменять местами гонки в Турции и Азербайджане тоже не увенчалась успехом – на этот раз из-за футбола в Баку. 

По информации австрийской газеты Osterreich, уже в четверг будет объявлено о перестановках в календаре: дата 13 июня останется свободной, Гран При Франции переедет на 20 июня, а затем два уик-энда подряд Ф1 будет выступать на «Ред Булл Ринге».

Таким образом, повторится история 2020 года, когда чемпионат стартовал с пары Гран При в Шпильберге.

«То, о чем мы сообщали ранее на этой неделе, должно быть подтверждено в четверг, – гласит публикация издания. – В этом сезоне у Формулы 1 вновь будет две гонки на "Ред Булл Ринге"».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Автор Александр Кабановский

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