«Австралия страдает». Риккардо решил помочь пострадавшим от пожаров

В социальных сетях Даниэль Риккардо призвал жертвовать средства в фонды помощи пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

«Австралия страдает от сильных разрушительных лесных пожаров, – сказал Риккардо в опубликованном видео. – Все, кто достаточно добр, чтобы сделать пожертвование, пожалуйста, сделайте это. Их собирают австралийский Красный крест и природоохранная организация WIRES. Я уверен, что есть и другие, но я внес пожертвование этим двум. Если вы можете, тоже сделайте это»

Также Риккардо объявил, что оставит автограф на гоночном комбинезоне с Гран При Австралии и разыграет его, чтобы собрать еще средства и передать их благотворительным организациям.

С октября в австралийских пожарах было уничтожено более восьми миллионов гектаров земли, погибло около 25 человек, сгорели сотни домов. Пожары привели к гибели десятков тысяч животных.