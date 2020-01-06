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«Австралия страдает». Риккардо решил помочь пострадавшим от пожаров

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«Австралия страдает». Риккардо решил помочь пострадавшим от пожаров
Автор:
6 янв. 2020 г., 13:31

Гонщик Renault пожертвовал средства в фонды помощи и решил разыграть свой комбинезон с предстоящего Гран При Австралии.

В социальных сетях Даниэль Риккардо призвал жертвовать средства в фонды помощи пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

«Австралия страдает от сильных разрушительных лесных пожаров, – сказал Риккардо в опубликованном видео. – Все, кто достаточно добр, чтобы сделать пожертвование, пожалуйста, сделайте это. Их собирают австралийский Красный крест и природоохранная организация WIRES. Я уверен, что есть и другие, но я внес пожертвование этим двум. Если вы можете, тоже сделайте это»

Также Риккардо объявил, что оставит автограф на гоночном комбинезоне с Гран При Австралии и разыграет его, чтобы собрать еще средства и передать их благотворительным организациям.

С октября в австралийских пожарах было уничтожено более восьми миллионов гектаров земли, погибло около 25 человек, сгорели сотни домов. Пожары привели к гибели десятков тысяч животных.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Денис Буденков

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