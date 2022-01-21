Австралия не пойдет навстречу Ф1 после скандала с Джоковичем

Звездный теннисист Новак Джокович оказался в центре неприятной истории, когда был выдворен из Австралии, куда приехал на турнир Большого шлема. У первой ракетки мира оказались не в порядке документы о вакцинации, и местные власти через суд аннулировали его визу.

Теперь Australian Open проходит без главной звезды, а организаторы Гран При Формулы 1 в Мельбурне, намеченного на 8-10 апреля, предостерегли участников чемпионата о возможности повторения этой истории. Без прививки в страну не пустят никого.

Глава Australian Grand Prix Corporation – она проводит национальные этапы Ф1 и MotoGP Эндрю Уэстакотт объяснил: «Весь 2021 год мы работали в контакте с правительством Виктории, и в 2022-м эта история продолжается. Кроме того, мы постоянно общаемся и с Формулой 1.

Правила въезда в страну просты, как и правила работы в Ф1. Чтобы приехать на этап, вы должны быть полностью вакцинированы. Исключений делать не будут ни для кого.

Формула 1 признала, что должна действовать по местным правилам, которые установлены в разных странах. После Мельбурна в 2020-м [когда Гран При пришлось отменить прямо перед стартом пятничных тренировок] они провели уже 41 гонку, и мы рады вновь приветствовать их у себя. Они знают правила и полностью согласны с ними.

Думаю, не надо говорить, что их персонал будет на 100 процентов вакцинирован, как требует [австралийский] закон. Это значит, что они смогут приехать в Мельбурн и оставаться здесь в безопасности. Это четкая и безоговорочная позиция».

Уэстакотт добавил, что в этот раз точно не повторится ситуация, что болельщикам разрешат приехать, а потом не пустят на трибуны. Именно так получилось два года назад.

«Мы можем гарантировать, что подобное не случится вновь, – заверил он. – Мы уверены, что все обеспечим. Мы следим за событиями в Австралии – я даже не вспомню, когда в последний раз здесь отменяли крупные соревнования.

Возможно, условия пересечения границы будут скорректированы, это мы сейчас обсуждаем с правительством Виктории. Но самое важное – те, кто приедет, сможет не испытывать опасений и покупать билеты.

Заявляю официально – шанс отмены равен нулю. В феврале мы уже приступим к строительству трассы».

На Australian Open действуют правила о 50-процентной заполненности трибун. По славам главы Гран При, для Ф1 эта цифра точно не будет ниже, а сейчас идут переговоры о возможности ее повышения вплоть до 100%.

Ранее Гран При Австралии пришлось отменить в 2020 и 2021 годах. По контракту с Ф1, если провести ее не получится и в этот раз, вступают в действие особые пункты контракта, которые могут привести к полноценному исключению этапа в Мельбурне из календаря.

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