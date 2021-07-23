Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным

Судья итальянского города Сиена согласилась с предложением прокуратуры не привлекать к ответственности водителя грузовика, при столкновении с которым в июне прошлого года получил тяжелые травмы Алессандро Занарди.

Напомним, инцидент произошел во время благотворительного заезда, который проходил на дорогах общего пользования и в которых экс-пилот Ф1 и IndyCar принимал участие на веломобиле. Итальянец потерял контроль над своим транспортным средством и в результате этого оказался на пути грузового автомобиля.

Читайте также: Жена Дзанарди рассказала о его состоянии через год после аварии

Юристы, которые представляли интересы семьи Занарди, утверждали, что грузовик резко перестроился – и якобы именно это вынудило гонщика начать маневр, в ходе которого итальянец потерял контроль над веломобилем. Однако эксперты прокуратуры считают, что говорить о связи маневров грузовика с приведшими к аварии действиями Занарди преждевременно.

«Водитель грузовика ехал с умеренной скоростью – гораздо более низкой, чем максимальная скорость, установленная на данном участке, – указано в документе, направленной прокуратурой в суд. – Увидев веломобиль, водитель грузовика предпринял правильный маневр, сместившись к краю дороги и пытаясь избежать контакта с веломобилем. В итоге контакт произошел на полосе, по которой должен был двигаться и двигался грузовик».