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Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным

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, главный редактор

Судя по выводам суда, в потере контроля над своим веломобилем виноват исключительно сам итальянский гонщиик

Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным

Судья итальянского города Сиена согласилась с предложением прокуратуры не привлекать к ответственности водителя грузовика, при столкновении с которым в июне прошлого года получил тяжелые травмы Алессандро Занарди.

Напомним, инцидент произошел во время благотворительного заезда, который проходил на дорогах общего пользования и в которых экс-пилот Ф1 и IndyCar принимал участие на веломобиле. Итальянец потерял контроль над своим транспортным средством и в результате этого оказался на пути грузового автомобиля.

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Юристы, которые представляли интересы семьи Занарди, утверждали, что грузовик резко перестроился – и якобы именно это вынудило гонщика начать маневр, в ходе которого итальянец потерял контроль над веломобилем. Однако эксперты прокуратуры считают, что говорить о связи маневров грузовика с приведшими к аварии действиями Занарди преждевременно.

«Водитель грузовика ехал с умеренной скоростью – гораздо более низкой, чем максимальная скорость, установленная на данном участке, – указано в документе, направленной прокуратурой в суд. – Увидев веломобиль, водитель грузовика предпринял правильный маневр, сместившись к краю дороги и пытаясь избежать контакта с веломобилем. В итоге контакт произошел на полосе, по которой должен был двигаться и двигался грузовик».

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