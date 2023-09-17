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Расселл об аварии в Сингапуре: Просчет в два сантиметра стоил мне гонки

Джордж лишился места на призовом подиуме, когда до финиша оставалось всего несколько поворотов

Мэтт Кью
Автор:
Соавтор:
Адам Купер
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

В команде Mercedes решили провести обоим своим пилотам второй пит-стоп за 20 кругов до финиша в Сингапуре. Из-за этого Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном потеряли по несколько позиций – и на свежих шинах пустились в погоню за соперниками. 

Они без проблем опередили Шарля Леклера и настигли занимающего второе место Ландо Норриса, однако тот умело сдерживал прессинг, а возглавлявший гонку Карлос Сайнс, вдобавок, ехал в таком темпе, чтобы пилот McLaren мог использовать для обороны подвижное заднее крыло. 

В итоге на финальном круге дистанции Расселл задел ограждение с внешней стороны десятого поворота, повредил машину и досрочно закончил гонку в следующем барьере.  

Он рассказал репортерам: «В такие моменты тебе просто хочется спрятаться от всего мира. Это самое ужасное ощущение в мире, когда ты истощен и физически, и морально. 

Мы упустили возможность победить, а тут еще и эта ошибка. Все это невероятно угнетает». 

Гонщик добавил: «Скажу откровенно: я стою перед вами через час после всего, что случилось. И искренне верю, что я пилотировал сегодня лучше, чем когда-либо. 

Я ощущал полную уверенность и вовсе не собирался допустить, чтобы просчет на два сантиметра выбил меня из гонки. Теперь меня ждут сложный вечер и сложное утро. Но я смогу справиться со всем этим и продолжить движение вперед. 

Могу лишь извиниться перед командой, так как они заслуживали большего – но произошло вот это дерьмо». 

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Говоря о своей ошибке, Джордж отметил, что его могло выбить из колеи осознание того, что победить в Сингапуре не выйдет. 

«Это была совсем крохотная помарка, – отметил он. – Если бы меня закрутило, если бы я заблокировал колесо – тогда все было бы иначе. Но я лишь чуть задет барьер на последнем круге. 

Такая обидная ошибка, именно поэтому я испытываю сейчас очень странные эмоции. Может, я ослабил концентрацию… Это был последний круг, и я понимал, что шанс [победить] упущен.  

Этот пример показывает, что никогда не надо расслабляться, как бы ни складывались события».

После схода Расселл был классифицировал 16-м и не заработал очков. 

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