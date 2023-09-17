Расселл об аварии в Сингапуре: Просчет в два сантиметра стоил мне гонки

В команде Mercedes решили провести обоим своим пилотам второй пит-стоп за 20 кругов до финиша в Сингапуре. Из-за этого Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном потеряли по несколько позиций – и на свежих шинах пустились в погоню за соперниками.

Они без проблем опередили Шарля Леклера и настигли занимающего второе место Ландо Норриса, однако тот умело сдерживал прессинг, а возглавлявший гонку Карлос Сайнс, вдобавок, ехал в таком темпе, чтобы пилот McLaren мог использовать для обороны подвижное заднее крыло.

В итоге на финальном круге дистанции Расселл задел ограждение с внешней стороны десятого поворота, повредил машину и досрочно закончил гонку в следующем барьере.

Он рассказал репортерам: «В такие моменты тебе просто хочется спрятаться от всего мира. Это самое ужасное ощущение в мире, когда ты истощен и физически, и морально.

Мы упустили возможность победить, а тут еще и эта ошибка. Все это невероятно угнетает».

Гонщик добавил: «Скажу откровенно: я стою перед вами через час после всего, что случилось. И искренне верю, что я пилотировал сегодня лучше, чем когда-либо.

Я ощущал полную уверенность и вовсе не собирался допустить, чтобы просчет на два сантиметра выбил меня из гонки. Теперь меня ждут сложный вечер и сложное утро. Но я смогу справиться со всем этим и продолжить движение вперед.

Могу лишь извиниться перед командой, так как они заслуживали большего – но произошло вот это дерьмо».

Говоря о своей ошибке, Джордж отметил, что его могло выбить из колеи осознание того, что победить в Сингапуре не выйдет.

«Это была совсем крохотная помарка, – отметил он. – Если бы меня закрутило, если бы я заблокировал колесо – тогда все было бы иначе. Но я лишь чуть задет барьер на последнем круге.

Такая обидная ошибка, именно поэтому я испытываю сейчас очень странные эмоции. Может, я ослабил концентрацию… Это был последний круг, и я понимал, что шанс [победить] упущен.

Этот пример показывает, что никогда не надо расслабляться, как бы ни складывались события».

После схода Расселл был классифицировал 16-м и не заработал очков.