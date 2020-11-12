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Формула 1 / Новость

Авария в Имоле не заставила Расселла изменить подход

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Авария в Имоле не заставила Расселла изменить подход
Автор:
, Редактор Ф1

По словам британского гонщика Williams, удар в ограждение позади машины безопасности не изменит его отношения к работе

Шансы Джорджа Расселла заработать первые в карьере оказались разбиты на Гран При Эмилии-Романьи, когда занимавший десятое место гонщик потерял контроль над автомобилем и влетел в барьер, двигаясь на невысокой скорости. 

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В четверг перед следующим этапом в Турции журналисты поинтересовались у пилота, какие выводы он сделал из случившегося. 

«Эта ошибка дала мне возможность задуматься о своем подходе к гонкам, – ответил Джордж. – Думаю, гонки иногда благоволят тем, кто идет на риск. Но порой оправданным оказывается более осторожный подход. На прошлом этапе я бы наверняка заработал результат, действуй более осторожно.

Но все это навело меня на мысль о том, где же в действительности проходит та самая черта. Стоит ли осторожничать на квалификационном круге? А с настройками? А на пит-стопе?

Мы все гонщики, каждый из нас атакует до абсолютного предела. И в результате допускает подобные ошибки. Я задумался о том, стоит ли бояться ошибок. И думаю, что не стоит. 

Именно поэтому я написал то письмо [с извинениями команде и ее сотрудникам]. Жалею ли я о случившемся? Несомненно. Но стану ли я что-то менять в своем подходе на предстоящем Гран При? Нет, не стану.  

Мы все здесь для того, чтобы атаковать на пределе. Ведь мы гонщики. И в гонках мы ведем себя именно так».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Люк Смит

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