Авария в Имоле не заставила Расселла изменить подход

Шансы Джорджа Расселла заработать первые в карьере оказались разбиты на Гран При Эмилии-Романьи, когда занимавший десятое место гонщик потерял контроль над автомобилем и влетел в барьер, двигаясь на невысокой скорости.

В четверг перед следующим этапом в Турции журналисты поинтересовались у пилота, какие выводы он сделал из случившегося.

«Эта ошибка дала мне возможность задуматься о своем подходе к гонкам, – ответил Джордж. – Думаю, гонки иногда благоволят тем, кто идет на риск. Но порой оправданным оказывается более осторожный подход. На прошлом этапе я бы наверняка заработал результат, действуй более осторожно.

Но все это навело меня на мысль о том, где же в действительности проходит та самая черта. Стоит ли осторожничать на квалификационном круге? А с настройками? А на пит-стопе?

Мы все гонщики, каждый из нас атакует до абсолютного предела. И в результате допускает подобные ошибки. Я задумался о том, стоит ли бояться ошибок. И думаю, что не стоит.

Именно поэтому я написал то письмо [с извинениями команде и ее сотрудникам]. Жалею ли я о случившемся? Несомненно. Но стану ли я что-то менять в своем подходе на предстоящем Гран При? Нет, не стану.

Мы все здесь для того, чтобы атаковать на пределе. Ведь мы гонщики. И в гонках мы ведем себя именно так».