23 года назад Михаэль Шумахер уверенно лидировал за рулем Ferrari под дождем в бельгийской гонке. Финиш сезона был совсем близок, а лидер сезона и главный соперник немца Мика Хаккинен сошел в аварии еще на старте гонки. Победа позволяла Шумахеру опередить пилота McLaren по очкам.

Однако на 25-м круге, все перевернулось с ног на голову: на пути Михаэля оказался отстающий на круг Дэвид Култхард. Напарник Хаккинена остался на гоночной траектории, машины столкнулись, и Шумахер остался без правого переднего колеса. Гонщик вернулся в боксы и, разъяренный, даже пошел выяснять отношения в боксы McLaren – уверенный, что столкновение было преднамеренным. Кадры той гонки вошли в золотой архив Ф1.

Будучи гостем подкаста F1 Nation, Култхард провел параллели между давней историей и событиями в Джидде, где Льюис Хэмилтон врезался сзади в Макса Ферстаппена.

«Я вспоминаю собственный опыт 1998 года, когда Михаэль врезался в меня сзади в Спа, – рассказал шотландец. – Тогда мне сказали пропустить Михаэля. Я замедлился, чтобы он обгонял, но он въехал в меня.

После этого мне пришлось выслушать много критики: "Ты же специально оттормозил его, чтобы помочь Мике стать чемпионом?". Но нет, я всего лишь следовал инструкциям команды и пытался пропустить его.

Максу тоже сказали пропустить Льюиса. Он замедлился, стратегически выбрав место для этого. Как вы помните, сначала Льюис тоже притормозил, но никакого контакта между ними не было. Потом возник момент неуверенности. Думаю, Льюис предположил, что вновь ввели режим VSC, и это сбило его с толку.

Ты оглядываешься по сторонам, смотришь на свой руль – но никакой информации нигде нет. Именно в этот момент и получилось так, что он налетел на машину Макса».

В ответ на вопрос о том, кто в тот день больше заслуживал победы, вице-чемпион мира назвал Ферстаппена.

«Мне бы хотелось дать однозначный ответ, но сделать это невозможно, – объяснил Дэвид. – Но если вспомнить гонку Макса и тот момент, когда он разом опередил двух соперников, нырнув внутрь [на втором рестарте], это было просто блестяще.

А эпизод [на 43-м круге], когда он позволил Льюису опередить себя прямо перед точкой замера DRS, а затем вновь вышел вперед с использованием подвижного крыла, показывает, как здорово он работает головой.

Так что для меня есть много факторов, которые позволяют говорить, что именно Макс заслуживал победы больше.

Да, Льюис тоже выступил очень здорово, особенно если вспомнить сражения колесо в колесо.

Он пережил контакт с Оконом, продолжил борьбу после столкновения с Максом, хотя и едва не потерял переднее крыло. Он очень хорош, когда речь идет о борьбе на грани контакта – и в итоге смог выиграть эту гонку».

После столкновения: Михаэль Шумахер, Ferrari F300, и Дэвид Култхард, McLaren MP4-13 Mercedes Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images