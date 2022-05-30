Авария Шумахера впечатлила пилотов Ф1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На сырой трассе в Монако Мик Шумахер потерял контроль над машиной у бассейна, и после двух ударов о барьеры та разломилась надвое. Хотя авария сама по себе была не слишком серьезной, повреждения шасси оказались очень значительными.

Такие последствия стали следствием новых правил – их приняли после памятной аварии Ромена Грожана в Бахрейне. Сейчас шасси проще разламываются на две части, чтобы за счет этого снизить перегрузку гонщика в кокпите.

Мик сам выбрался из машины и после осмотра медиками, который не выявил у него травм, назвал случившееся предельно странным.

Так как гонку остановили не сразу – некоторое время она продолжалось в режиме VSC. Потому пилоты имели возможность рассмотреть машину Мика, проезжая мимо нее. Это зрелище произвело на них сильное впечатление.

«Когда я увидел коробку передач, лежащую отдельно, это был шок, – признался Пьер Гасли. – Они не сразу вывесили красные флаги, но это было правильно. Мне показалось странным, что поначалу не выпустили машину безопасности, а лишь ввели режим VSC. Гонка была долгой, в ней произошло много всего – тут есть, с чем разобраться».

Фернандо Алонсо добавил: «Дело не в машине, дело в силе удара. Сейчас машины стали тяжелыми, больше 800 кг, потому и их инерция при ударе о стену больше, чем прежде. Полагаю, из этой истории стоит сделать кое-какие выводы».

Ментор Мика Себастьян Феттель признался, что был рад услышать по радио, что с гонщиком все в порядке. Немец также рассказал, что дал молодому соотечественнику совет, который в свое время сам получил от его отца Михаэля – не пытаться накручивать себя после аварии и попробовать расслабиться.

«В такие моменты очень просто сделать неверные выводы, – объяснил Себ. – Я не знаю точно, что там произошло, я не видел момент удара. Самое главное, что сам он в порядке.

Нет сомнений, что Мик способен показывать гораздо больше, чем ему удается в настоящий момент. Но мне кажется, что вам, ребята (репортерам – прим.ред.) стоить дать ему передышку».