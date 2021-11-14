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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Авария с напарником вынудила Райкконена стартовать с пит-лейна

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В Alfa Romeo решили изменить спецификацию заднего крыла на машине финна, который по итогам спринта стал 18-м

Авария с напарником вынудила Райкконена стартовать с пит-лейна

На третьем круге субботней гонки в Сан-Паулу Кими Райкконен и Антонио Джовинацци столкнулись в первом повороте, в результате чего машину финна закрутило.

 

Чемпион мира продолжил борьбу, но до финиша смог опередить только пилотов Haas. Так как сходов в субботу не было, Кими был классифицирован 18-м – и с этой позиции должен был стартовать в воскресенье.

Однако за несколько часов до гонки стало известно, что команда решила изменить спецификацию машины, что потребует старта с пит-лейна. На Alfa Райкконена поставили заднее крыло, которое позволило увеличить максимальную скорость на прямых: в субботу именно по этой причине финн не смог опередить Джорджа Расселла из Williams.

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Говоря о причинах столкновения пилотов команды, глава Alfa Romeo Фредерик Вассер рассказал Motorsport.com: «Думаю, это было недопонимание. Они в тот момент обгоняли с разных сторон [Фернандо] Алонсо. 

Полагаю, Кими не ожидал, что на апексе Антонио окажется рядом. Похоже, дело в этом. Они все продуктивно обсудили, и под конец дня напряжения уже не было. Открытая и приятная беседа.

Жаль, что так вышло, у Антонио был хороший темп. Его машина тоже немного пострадала, но скорость все равно была неплохой. Если бы вышло финишировать 12-м и 13-м, [в воскресенье] у нас были бы реальные шансы на очки. Впрочем, возможности остаются».  

Джовинацци, который в итоге стал по итогам спринта 13-м, добавил: «Я знал, что ничего не мог сделать иначе. По прямой мы мчались втроем, а на торможении Кими просто не мог видеть, что моя машина внутри. А у меня тоже не было места, чтобы избежать контакта». 

Главная гонка бразильского этапа Ф1 стартует в 20:00 по московскому времени.

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